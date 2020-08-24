Прогноз погоды: синоптики рассказали об особенном сентябре 2020

Осталось буквально неделя и лето 2020 официально уйдёт в прошлое, но вот закончится ли оно в плане погоды? Синоптики говорят нам, чтонынешний сентябрь будет сильно отличаться от того, что было в первом месяце календарной осени в предыдущие годы, что, впрочем, совсем не удивляет. Если обратить внимание на погоду, которая наблюдается последние лет 10, то каждый сезон выдаётся особенным не только в нашей стране, но и на планете в целом.

Не станет исключением и сентябрь 2020, который по данным метеорологов, станет в России одним из самых тёплых в этом веке. В частности, температурный фон в первом месяце нынешней осени будет в основном выше нормы, за исключением крайнего севера: в Магадане уже и первый снег выпал, а в Якутии начались заморозки. Кроме того, осадков в сентябре 2020 тоже обещают совсем немного, что не может не радовать.

Погода в сентябре 2020 в Москве. Предварительный прогноз синоптиков

В столице нашей Родины и Московской области в первом месяце календарной осени обещают в среднем температуру воздуха плюс 12-14, что сразу на несколько градусов выше климатической нормы. Дождей также будет мало, так что любителем теплого и сухого сентября можно только порадоваться. Огородники и садоводы спокойно завершат дела на своих участках и смогут вздохнуть спокойно.

При этом начало месяца подарит осенние грозы, но при этом и небольшие тёплые дожди – градусники покажут до плюс 25, так что грибники могут готовить корзинки и отправляться за лесными дарами. В конце первой недели начнётся похолодание до плюс 17-18, кратковременные осадки продолжатсялишь местами. К началу последней декады снова потеплеет до плюс 25, а дожди перестанут идти совсем.

После 15 сентября в Москве воздух станет прохладнее – плюс 15-17, облачность переменная, осадков можно не ждать. Ближе к двадцатым числам термометры покажут до плюс 14, возможны ливни, но конец месяца снова порадует солнцем и теплом до плюс 18. Вот такой особенный сентябрь ожидает Москву и Подмосковье в этом году.

Прогноз погоды на сентябрь 2020 в СПб

Петербург тоже порадует необычной для сентября погодой: столбики термометров зафиксируются на отметках плюс 12-15, что также выше нормы, как и в Москве. Дождей обещают для города на Неве совсем мало – не больше 50 мм. По прогнозу синоптиков, начало сентября подарит Северной столице совсем летние температуры - до плюс 24.

К 10-12 числу пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до плюс 18, а местами и до 20 градусов выше нуля. Середина сентября принесёт СПб переменную облачность, всё те же короткие дожди и тепло до плюс 17-18. К концу первой декады потеплеет до плюс 23-24, дожди прекратятся и выглянет солнце.

Третья декада первого месяца осени будет тёплая и сухая, но ближе к её завершению похолодает – термометры не покажут выше плюс 10-14, дождей практически не будет. Конец месяца принесёт первые ночные заморозки на почве и температуру до плюс 10-13 днём.

Погода в сентябре 2020 на Урале

В сентябре 2020 на Урале ожидается в среднем около плюс 15, что опять-таки будет выше нормы, так что можно уже уверенно говорить, что сентябрь 2020 будет действительно особенным в большинстве регионов страны.

А вот дождей в регионах Урала в начале осени обещают немного больше, чем обычно – около 80 мм. Начало осени хоть и принесёт небольшие дожди, но с ними придёт и буквально летняя жара – местами до плюс 28, а Южный Урал и вовсе перепрыгнет эту цифру – здесь ожидается плюс 31.

Понижение температурного фона возможно лишь к началу второй декады, когда воздух остынет до плюс 16-18, а на юге Урала – до плюс 23. Сильных дождей не ожидается, и до конца первой декады температура воздуха не претерпит существенных изменений.

Середина первого осеннего месяца грозит уральцам первыми похолоданиями – градусники покажут плюс 13-15 максимум, а по ночам возможны первые настоящие заморозки, но пока на почве. Так что садоводам-любителям лучше успеть закончить все свои дела до этого времени.

К двадцатому числу снова будет небольшое потепление - до плюс 15-20. Конец месяца будет ознаменован кратковременными дождями и общим похолоданием до плюс 10 в среднем, а на юге региона – до плюс 15. По ночам же ожидаются уже стабильные минусовые температуры.

Прогноз погоды на сентябрь 2020 в регионах Поволжья

Особенный, тёплый сентябрь ожидает и жителей Поволжья. В частности, на Средней Волге и Волго-Вятском районе в начале осени в среднем будет примерно плюс 14-16. Это выше климатической нормы на несколько градусов. К слову, и дождей будет значительно меньше чем обычно.

Начало месяца будет здеь тёплым – до плюс 26, возможны небольшие дожди, но они не огорчат, а скорее порадуют, особенно любителей грибов. К концу первой декады воздух немного остынет – плюс 18-20, но к 20 числу возможно небольшое потепление до плюс 24. Хотя простоит такая приятная погода не очень долго.

Середина месяца принесёт холодный воздух, погода будет неустойчивая: градусник покажет плюс 17 максимум, пройдут дожди. А после опять потепление до плюс 22, но снова ненадолго. С третьей декады уже начнутся первые заморозки на почве, днём воздух прогреется до плюс 14-16, а к концу месяца даже до плюс 18.

В низовьях Волги Будет также в сентябре будет теплее обычного – около плюс 18, местами до плюс 20. Дождей выдастся крайне мало для этого времени года. Начало месяца здесь будет тёплым и сухим – до плюс 28. К середине месяца могут пройти осенние грозы с ливнями, похолодает до плюс 21, а после будет снова потепление до плюс 25. Такая температура сохранится, как минимум, до конца второй декады сентября.

В Астрахани, по прогнозу синоптиков, будет в середине сентября до плюс 23, а ближе к концу – до плюс 25. В Саратовской области - плюс 15-17, по ночам возможны первые заморозки. Конец месяца ожидается прохладным и дождливым – не выше 15 градусов тепла.

Погода в сентябре 2020 Крыму. Долгосрочный прогноз синоптиков

В Крыму также сентябрь 2020 будет особенным – теплее нормы и с минимумом осадков. Поэтому бархатный сезон принесёт сплошное удовольствие.

Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, погода на полуострове будет практически весь месяц сухая и довольно жаркая – до плюс 30. Середина месяца станет мало отличаться от начала, разве что небольшим понижением дневных температур до плюс 28, море остается тёплым - плюс 23-24.

В конце первого месяца календарной осени на всех крымских курортах станет уже похолоднее: воздух остынет до плюс 22, могут начаться осенние шторма и дожди.