Путин назвал одну из главных проблем в России

Глава РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым озвучил одну из главных проблем в России. По его словам, это безработица. Поэтому сейчас, как подчеркнул президент, необходимо обратить пристальное внимание на рынок труда, передаёт РИА Новости.

«Ясно, что сегодня безработица одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно… Конечно, нужно обратить внимание на рынок труда», – сказал Путин.

Кроме того, российский лидер призвал Голубева обратить внимание на уровень развития социальной инфраструктуры.

При этом он отметил, что на сегодняшний день количество врачей в Ростовской области на 10 тыс. человек меньше, чем в среднем по стране. Также в этом регионе меньше мест в дошкольных учреждениях на одну тысячу, чем по России в целом.

«Это очень важный фактор для того, чтобы люди себя чувствовали уверенно и комфортно», – резюмировал Путин.