«Рольф» начал судиться в свою защиту

«Служебная информация ограниченного распространения»

На 15 сентября назначено рассмотрение апелляционной жалобы крупнейшего российского автодилера «Рольф» на решение арбитражного суда. В суд он обращался с иском о праве ознакомиться с полной версией материалов выездной налоговой проверки ФНС за 2014-2016 годы. На основе результатов этой проверки основатель «Рольфа» Сергей Петров и ряд топ-менеджеров в 2019 году стали фигурантами уголовного дела.

В Арбитражный суд Москвы юрлицо дилера — ООО «Рольф» обратилось в мае, с иском к Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №1. Интересующие его материалы используются в упомянутом уголовном деле.

В иске «Рольф» потребовал признать незаконным отказ ФНС предоставить полные версии документов проверки для ознакомления и снятия копий. Дилер посчитал неправомерным то, что для ознакомления ему были предоставлены лишь выписки из этих документов. Материалы проверки необходимы для обжалования ее результатов.

Суд отказал «Рольфу» в его требованиях, ссылаясь на положения Налогового кодекса и судебную практику. В решении отмечено, что «запросы и ответы, полученные от компетентных органов иностранных государств, являются служебной информацией ограниченного распространения». Исходя из этого, счел суд, полный текст предоставляться налогоплательщику не может. При этом, по мнению суда, предоставленные «Рольфу» выписки из документов в полной мере отражают запрошенную компанией информацию.

Представители автодилера обжаловали решение суда первой инстанции в Девятом арбитражном апелляционном суде. Жалоба была принята к производству 18 августа.

Агентство цитирует судебные материалы, согласно которым в основу выводов налогового органа о нарушениях, совершенных ООО «Рольф», положены доводы инспекции в отношении иностранных компаний Delance Limited и Panabel Limited. Кипрская Delance Limited является владельцем ООО «Рольф» и принадлежит кипрской Calmco Trustees Limited — трасту, действующему в интересах семьи основателя бизнеса Сергея Петрова.

По версии следствия, напоминает «Интерфакс», несколько менеджеров — самого «Рольфа» и кипрской компании Panabel Limited, в 2014 году организовали незаконное перечисление на счета Panabel Limited 4 млрд рублей.

Основатель и бывший глава «Рольфа» Сергей Петров, экс-депутат Думы от «Справедливой России» находится под уголовным преследованием вместе с рядом менеджеров группы. По сообщениям СМИ, он уже несколько лет живет в Австрии и не планирует возвращение в Россию.

Право есть

«Рольф», как проверяемое лицо, вправе ознакомиться с материалами налоговой проверки и результатами дополнительных мероприятий налогового контроля, отмечает юрист Forward Legal Федор Закабуня. Компания может и получить материалы налоговой проверки, которые, по мнению ФНС, подтверждают факты нарушения им норм налогового законодательства, выявленные в ходе налоговой проверки.

Но уголовное дело против «Рольфа» не совсем рядовое, отмечает член генерального совета Деловой России Владимир Кузнецов. Злые языки, говорит он, связывают его с попыткой отбора бизнеса у владельца, бывшего депутата Государственной думы Сергея Петрова. Те же злые языки обвиняют в этой попытке руководство одного из прямых конкурентов «Рольфа».

Проблемы у Петрова начались с тех пор, как он оставил депутатство и защищать бизнес стало сложней, отмечает эксперт. А если учесть то, что владелец автохолдинга еще и вполне открытый оппозиционер, то эта задача стала практически невозможной. В этой связи, полагает эксперт, окончательное решение по указанному делу может быть принято в кабинетах, не связанных с Фемидой.

«Оттепель» может помочь

Вообще, указывает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, это странная позиция налогового органа и суда в части определения, что подлежит, а что нет представлению лицу, которого привлекают к ответственности на основании именно тех документов, которые запрашиваются истцом. Конституция РФ содержит правовые гарантии лицу, в отношении которого госорганы осуществляют в какой-либо форме производство.

В данном случае, следуя логике суда и ФНС, либо не надо было использовать ответы на запросы при проведении проверки, либо надо раскрывать свою позицию, поскольку иначе право на защиту (в том числе и судебную) просто нивелируется. И в сложившейся ситуации больше оснований полагать, что ФНС идет на поводу у следствия по уголовному делу, чтобы не раскрывать щепетильную информацию для стороны защиты менеджмента «Рольфа», предполагает Дмитрий Горбунов.

Как считает Павел Зюков, старший партнёр, руководитель налоговой практики, председатель Комитета по налогам МГО «Опора России», из анализа принятого судом судебного акта можно предположить, что перспективы на положительный исход именно в данном конкретном деле для налогоплательщика весьма туманны, поскольку истребуемые налогоплательщиком материалы налоговой проверки, по мнению суда и налоговой инспекции, не подтверждали выявленные налоговой проверкой нарушения, и в силу прямых норм действующего законодательства могли вообще не прилагаться к акту проверки. А с учетом того, что налогоплательщик ещё и получил заверенные выписки из них, суд посчитал, что требования налогоплательщика являются необоснованными. Безусловно, без изучения всех материалов дела однозначно сделать вывод по оценке правомерности заявленных требований не представляется возможным, отмечает юрист.

Право на ознакомление с материалами выездной налоговой проверки - одно из основных прав налогоплательщика в ходе выездной налоговой проверки, говорит Екатерина Болдинова, партнер, руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting. Получив акт ВНП, налогоплательщик может написать ходатайство об ознакомлении с материалами проверки и получить к ним доступ.

В данном случае вопрос, очевидно, в том, что налогоплательщик решил реализовать данное право уже после того, как проверка была завершена, предполагает она. К сожалению, невыдача материалов проверки в полном объеме — достаточно частое нарушение со стороны налоговых органов, особенно, когда речь идет о больших проверках. Могут предоставить не все документы, либо выдержку из документа вместо полной версии. Пока спрогнозировать результат рассмотрения такого дела в суде сложно, но вообще сейчас наблюдается некоторая «оттепель» и судебная практика по процессуальным нарушениям, скорее, позитивна для налогоплательщиков.