Рубль протестировал минимумы

Вокруг рвутся бомбы

Неделю, завершившуюся 21 августа 2020 года, рубль окончил на многомесячных минимумах. Курс доллара расчетами «завтра» к вечеру снижался на 99 копеек, до 74,80 рубля, курс евро — на 54 копейки, до 88,11 рубля. При этом, отмечает «Прайм» в течение торговой сессии доллар обновил максимум с мая – 75,01 рубля, евро – максимум с марта –88,30 рубля. Причиной негатива стало падение цен на нефть и геополитика.

Утром в понедельник положение рубля не изменилось. От торгуется у отметок 74, 43 за доллар, и 87,88 за евро,

В качестве основной причины падения «россиянина» многие эксперты называют нарастание геополитических рисков. Страны Запада постоянно усиливают санкционную риторику в отношении России, изобретая поводы упрекнуть ее в разжигании конфликта вокруг выборов в Белоруссии, а теперь появилась и новая причина для такой риторики: ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. В США, например, уже заявили, что если версия с отравлением Навального подтвердится, то это повлияет на американо-российские отношения.

Кроме того, пишет «Интерфакс», давление на настроения инвесторов продолжают оказывать опасения по поводу восстановления глобальной экономики и нового пакета стимулирующих мер для противодействия последствиям пандемии коронавируса в США.

Что касается цен на нефть, то в пятницу стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на ICE Futures упала на 2,78%, до 43,65 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI октябрь на NYMEX снизились в цене на 3,08%, до 41,5 доллара за баррель. Так, стало известно, что Почти 60% нефтедобывающих мощностей в американской части Мексиканского залива были остановлены в воскресенье из-за двух ураганов, приближающихся к побережью. Ураганы Марко и Лаура, которые идут с разных направлений, способны нанести отрасли ущерб в несколько миллиардов долларов. Впрочем, понедельник сырье не спешит делать резких движений: стоимость Brent утром составляет 44,32 доллара за баррель, WTI – 42,29 доллара за баррель.

В Москве все спокойно

Слабость рубля закономерна, считает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Третий квартал – самое время для того, чтобы начать сводить бюджет. Уже секвестированы некоторые статьи расходов российских властей, налоговые поступления идут, но этого недостаточно, чтобы снизить дефицит. Для более эффективной работы с бюджетом и используется механизм девальвации рубля, он неплохо работает и все к нему давно привыкли. Более-менее здоровые рамки для доллара при имеющихся вводных — 73-75 руб., оптимально где-то посередине, считает аналитик. И, по ее словам, чем ближе к 75 руб. за доллар, тем больше это будет беспокоить население.

Российский рубль теряет позиции против иностранных валют по причине охлаждения интереса к рублевым активам со стороны нерезидентов, полагает, в свою очередь, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Это, по его словам, продиктовано близостью окончания цикла смягчения Банком России денежно-кредитной политики, а также геополитическими соображениями. Это накладывается на снижение экспорта из России в стоимостном выражении в условиях падения физических объемов и более низких цен, что ударило по текущему счету платежного баланса и сократило приток валютной выручки.

Не стоит также не забывать о том, что на фоне восстановления цен на нефть к заложенным в бюджете цифрам Банк России сократил продажи иностранной валюты, что также лишило поддержки рубля. В результате национальная валюта перешла из ранга лидеров в ранг аутсайдеров среди валют стран с развивающейся экономикой и очевидно, что подобная ситуация может сохраниться в ближайшее время.

Показательна ситуация с уплатой налогов, обращает внимание эксперт. 25 августа состоится уплата НДПИ, НДС и акцизов, но в преддверии этой даты рублю удалось лишь стабилизировать ситуацию после резкого ослабления в июле.

С технической точки зрения двухнедельная консолидация курсов доллара и евро против рубля завершилась выходом вверх, что означает продолжение текущего восходящего импульса по крайней мере в ближайшую неделю-две, говорит Михаил Коган. Шансы на диаметрально противоположный сценарий стремятся к нулю.

Он начнет расти?

Доллар способен достичь отметки в 76 руб., евро – лишь по причине предпосылок для снижения EUR/USD имеет шансы не выйти выше максимума с начала года в 89,5 руб. Подобное развитие ситуации выглядит неизбежным даже с учетом позитивного старта рабочей недели, к чему будет подталкивать рост цен на нефть и улучшение настроений на внешних рынках. Укрепление будет носить технический характер и уже во вторник-среду может смениться новым раундом ослабления национальной валюты.

Причины этого будут носить фундаментальный характер. Близость президентских выборов в США в ноябре, в которых может победить кандидат от демократов Джо Байден будет сдерживать нерезидентов от возвращения в рублевые активы из-за его обещания усилить санкционный нажим. Это может случиться и раньше, в частности из-за позиции России в Совбезе ООН в отношении возврата санкций против Ирана, или, гипотетически, это может произойти из-за событий в Беларуси.

При этом, полагает аналитик, есть риск ухудшения настроений в целом на мировых финансовых рынках. В Конгрессе США по-прежнему не найден компромисс по поводу третьего пакета стимулов, в ФРС пока не дали четких ориентиров в отношении начала расширения монетарной поддержки. Рынки ждут от Федрезерва нового раунда программы выкупа активов в сентябре и, если в четверг-пятницу от его председателя Джерома Пауэлла не поступит на этот счет подробностей, уверенность инвесторов может дрогнуть, в результате этого подешевеет и нефть, и под ударом окажется рубль.

Доллар, прогнозируют в Высшей школе управления финансами, после отката вплоть до 74 руб. к концу недели окажется выше 75 руб., евро будет вблизи 88 руб. после снижения к 87,5 руб. в понедельник. Котировки Brent могут взять курс к 40-42 долл./барр. после временного восстановления к 44,8-45 долл./барр.

Изменить тренд по рублю может лишь потепление отношений с Западом, что представляется маловероятным на текущий момент, полагает Михаил Коган. Дальнейший рост цен на нефть, как показывает статистика по числу буровых в США и динамики инфицированных COVID-19, выглядит ограниченным. Даже новые сигналы Банка России в отношении готовности понизить ключевую ставку в сентябре на 25 б. п. могут не оказать должной поддержки по причине выжидательной позиции нерезидентов.