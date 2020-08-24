Сервис «Грузовичкоф» запускает новую услугу ВЭД

За 15 лет сервис «Грузовичкоф» наработал огромный опыт в логистике и готов предложить своим клиентам сервис ВЭД «под ключ» из любой точки мира. Партнерство с компаниями Canavara Group и Globex Trans Line позволит клиентам нового сервиса «Грузовичкоф ВЭД» обеспечить максимально комфортные и выгодные условия сотрудничества с заказчиками и поставщиками. Кроме того, компании-партнеры имеют уполномоченного экономического оператора с возможностью финансирования ВЭД, хеджирования валютных рисков, осуществление перевозок различны путем (морским, авиа, жд), обладая всеми необходимыми лицензиями и представительством в Азии (Китае).

В разработке нового сервиса «Грузовичкоф ВЭД» принимала участие большая профессиональная команда из юристов, маркетологов, менеджеров и логистов. Главной задачей «Грузовичкоф ВЭД» является экономия средств и времени клиентов компании за счет компетентного и профессионального сопровождения сделок. Сервис ВЭД предусматривает решение таких непростых вопросов, как таможенное оформление, экспорт и экспорт товаров, организация международных грузоперевозок, заключение международных контрактов и др.

«Исходя из потребностей наших постоянных B2B клиентов, и их готовности уже сегодня подписать с нами договоры на аутсорсинг по внешнеэкономической деятельности, мы решили не откладывать в долгий ящик и запустили новый сервис «Грузовичкоф ВЭД», - сообщает Светлана Харитонова, коммерческий директор сервиса «Грузовичкоф».

Отметим ряд преимуществ обращения компаний к сервису «Грузовичкоф ВЭД». Во-первых, снижение издержек, а во-вторых, снятие с себя обязательств по организации бизнес-процессов, которые не являются для компании основными, что позволит высвободить больше временных и трудовых ресурсов на развитие главных направлений компании.

Сегодня «Грузовичкоф ВЭД» включает:

Запуск международной сделки. Оптимизацию ВЭД. Аутсорсинг ВЭД.

Специалисты «Грузовичкоф», в свою очередь, окажут полный спектр услуг по сопровождению сделок – подберут надежных подрядчиков, рассчитают всю экономику сделки, подготовят и проверят внешнеэкономические контракты, при необходимости примут участие в переговорах с иностранными партнерами.

Кроме того, «Грузовичкоф ВЭД» позволит организовать оперативную доставку товара в тех случаях, когда заказчик действует в условиях острого дефицита времени, и не имеет возможности изучить правила и подготовить все необходимые документы.

Большой опыт работы сотрудников «Грузовичкоф ВЭД» позволяет разрабатывать самые выгодные и интересные клиентам схемы перевозки, оформления, логистики и хранения.