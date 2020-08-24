В Кремле рассказали, будут ли власти РФ устанавливать контакты с белорусской оппозицией

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов рассказал, будут ли российские власти устанавливать контакты с белорусской оппозицией.

По словам представителя Кремля, пока каких-то чётких сигналов в отношении нашей страны от представителей оппозиции не озвучивалось, поэтому говорить об этом рано, передаёт РИА Новости.

«Но в любом случае какое-то установление контактов шло бы в русле вмешательства во внутренние дела Белоруссии, – пояснил Песков. – Мы критикуем тех, кто это делает, считаем это неверным и не собираемся это делать сами. По крайней мере, сейчас, в ходе так называемой горячей стадии».

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия не может «повлиять на политическое мировоззрение оппозиционно настроенных людей».

Песков также отметил, что в Кремле знают, что подавляющее большинство жителей Белоруссии – убеждённые сторонники продолжения союзнических отношений с Россий.

«Мы высоко это ценим. И эти чувства абсолютно разделяются в нашей стране. Те, кто наоборот склонен больше к отходу от этого союзничества, они нам нравятся меньше, это не секрет. Но это обычная реакция любого государства», – резюмировал представитель Кремля.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщает, что он набрал более 80% голосов избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли несколько человек, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.