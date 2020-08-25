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Акции дня: «М.Видео» продолжает ралли

Москва, 25.08.2020

Активный интерес трейдеров к бумагам ритейлера бытовой техники и электроники «М.Видео» сохраняется вторую сессию подряд. Ранее компания отчиталась о росте прибыли по МСФО в первом полугодии 2020 года, заявила о возможном возвращении к практике выплаты дивидендов и не исключила проведения SPO. За дневную торговую сессию акции компании выросли на +6,59% до 572,8 рублей за акцию.
 
Росту бумаг способствует сильный отчет по первому полугодию и разрабатываемая обновленная стратегия группы, полагают эксперты «БКС Брокер» и «Промсвязьбанка». Так, прибыль за первую половину 2020 года выросла на 44,2%, до 5,3 млрд рублей, EBITDA на 20,3% до 13,354 млрд рублей.  В целом, акции «М.Видео» почти полностью восстановились после падения в марте-апреле этого года на фоне масштабной коррекции рынка, в среднесрочной перспективе котировки могут показать опережающую динамику, полагает аналитик «Газпромбанка».
 
Сильнее всего падали акции другого ритейлера – «Детского мира». Компания отчиталась об итогах первого полугодия по МСФО. Чистая прибыль за отчетный период снизилась почти на 50% до 1,102 млрд рублей. За дневную сессию бумаги упали на -2,01% до 121,02 рублей за акцию. По мнению аналитика «Велес Капитал», «Детский мир» после краткосрочной коррекции может вернуться к возрастающей динамике.
 
Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии упал на -0,01% до 3029,05 пункта, индекс РТС опустился на -1,12% до 1267,16 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:00 мск составила 45,9 долларов за баррель (+1,86%). Российская валюта слабела – 75,38 рублей за доллар.

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