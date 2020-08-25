Банк России выступил против уступки банковского долга третьим лицам

Клиенты российских банков, которые взяли кредит, могут запрещать кредиторам передавать свой долг третьей стороне, а соответствующая возможность может быть включена в договор об условиях займа или потребительского кредита, говорится в документе Центробанка РФ.

Банк России направил письмо с соответствкющей информацией банкам, микрофинансовым организациям (МФО), кредитным кооперативам и сельскохозяйственным кредитным кооперативам.

Регулятор выяснил, что заемщики в некоторых случаях не могли повлиять на условия кредитного договора и внести туда запрет на уступку прав третьим лицам, хотя это предусмотрено федеральным законом 353-ФЗ «О потребительском кредите».

В российском Центробанке посчитали, что такие действия банков являются неправомерными.

Кроме того, в Банке России отметили, что запрет заемщика на передачу его долга третьим лицам не может повлиять на саму возможность заключения договора о займе или потребительском кредите.

В документе ЦБ РФ отмечается, что каждый заемщик может взять соответствующий договор к себе домой, чтобы ознакомиться с его положениями в спокойной обстановке. Законодательством предусмотрено, что на ознакомление выделяется пять рабочих дней. В течение этого периода заемщик может принять решение о запрете передачи прав на его задолженность третьим лицам.