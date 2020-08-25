Экономика Германии во втором квартале сократилась рекордными темпами

Экономика Германии во втором квартале сократилась на рекордные 9,7% на фоне резкого падения потребительских расходов, инвестиций компаний и экспорта из-за пандемии коронавируса, сообщило статистическое управление страны.

Как отметили в ведомстве, экономический спад в Германии во втором квартале оказался намного сильнее, чем во время финансового кризиса более десяти лет назад, и он представляет собой самый резкий спад с тех пор, как в Германии в 1970 году начались квартальные исследования размера ВВП.

В прошлом месяце ведомство опубликовало предварительные данные по ВВП Германии во втором квартале, которые оказались чуть ниже окончательной оценки - падение на 10,1%.

Согласно данным, скорректированным с учетом сезонных колебаний, потребительские расходы за второй квартал сократились на 10,9%, капитальные вложения - на 19,6%, а экспорт - на 20,3%.

Строительная активность, обычно являющаяся устойчивым драйвером роста экономики Германии, упала на 4,2% за квартал.

«Второй квартал был полной катастрофой, - сказал экономист VP Bank Томас Гицель. - Независимо от того, идет ли речь об инвестициях, частном потреблении, экспорте или даже импорте - все оказалось в свободном падении».

Единственным ярким пятном в экономических данных стало государственное потребление, которое выросло на 1,5% за квартал из-за правительственных программ по спасению от коронавируса, говорится в сообщении.

Парламент Германии приостановил в этом году снижение долговой нагрузки, чтобы позволить правительству профинансировать меры реагирования на кризис с Covid-19 и меры финансового стимулирования за счет рекордного нового долга в размере 217,8 миллиарда евро.

Финансовый разворот после многих лет сбалансированных бюджетов означает, что германское государство зафиксировало бюджетный дефицит в размере 51,6 миллиарда евро с января по июнь, говорится в отдельном заявлении статистического управления ФРГ. Таким образом, дефицит составил 3,2% от экономического производства.

Занятость сократилась на 1,3% по сравнению с прошлым годом до 44,7 миллиона человек, что свидетельствует о том, что усилия правительства по защите рынка труда от шока, вызванного коронавирусом с помощью программы краткосрочной работы, окупили себя.

Относительно умеренное воздействие кризиса на занятость помогло стабилизировать доходы домохозяйств, что в сочетании с низким потреблением привело к значительному росту сбережений домохозяйств.

По данным ведомства, норма сбережений почти удвоилась до 20,1% во втором квартале по сравнению с предыдущим годом.

Центральный банк Германии прогнозирует, что в третьем квартале расходы домашних хозяйств будут способствовать значительному восстановлению, хотя экономика может не достичь докризисного уровня вплоть до 2022 года.

Меры правительства по стимулированию экономики включают временное снижение НДС с июля по декабрь на сумму до 20 миллиардов евро, что, как надеются немецкие власти, даст дополнительный толчок расходам домашних хозяйств.

«Повторное открытие даст экономике Германии сильный толчок в период с июля по сентябрь», - сказал Гицель, но добавил, что момент истины наступит в осенние и зимние месяцы, когда может возникнуть волна банкротств.

«Кроме того, негативные последствия структурных изменений в автомобильной промышленности становятся все более очевидными», - отметил Гицель, указав на множество мелких поставщиков в этом секторе, которые изо всех сил пытаются адаптироваться к электрификации.