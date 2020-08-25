Полная катастрофа в экономике Германии

В моменты таких сильных потрясений, к которым относится пандемия коронавирусной инфекции, очень много самых разных антирекордов, связанных, в том числе, и с экономикой. К примеру, спад в главной европейской экономике – экономике Германии во втором квартале составил рекордные 9,7%. В статуправлении ФРГ, предоставившем данные, объяснили, что антирекорд объясняется обвалом в расходах потребителей, инвестициях компаний и экспорта.

Нынешний спад в экономике ФРГ оказался намного сильнее, чем десять лет назад, во время глобального финансового кризиса. Это самое значительное квартальное снижение ВВП за все полвека наблюдений за квартальными результатами. Тем не менее, оно оказалось несколько ниже прогноза на апрель-июнь, составлявшего 10,1%.

Расходы потребителей во втором квартале снизились на 10,9%; капиталовложения – на 19,6%, а экспорт – на 20,3%.

Активность в строительном секторе, который обычно является одним из главных драйверов развития всей экономики Германии, снизилась в апреле-июне на 4,2%.

«Второй квартал стал полной катастрофой,- уверен главный экономист VP Bank Томас Гитцель.- Независимо от причины: инвестиций, частного потребления, экспорта или даже импорта – рухнуло все».

Единственным лучом света в темном царстве стали государственные расходы, выросшие за квартал на 1,5% благодаря правительственным программам помощи экономике и населению.

Не удивительно, что в такой ситуации дефицит бюджета в январе-июне 2020 г. увеличился до рекордных 51,6 млрд евро или 3,2% от ВВП.

Благодаря правительственной помощи в целом удалось защитить рынок труда. Занятость снизилась по сравнению с прошлым годом всего на 1,3% до 44,7 млн человек. Относительно мягкое воздействие пандемии на занятость позволило стабилизировать доходы многих домохозяйств, что вместе с нежеланием немцев тратить деньги привело к значительному увеличению накоплений домохозяйств. Норма сбережений во втором квартале почти удвоилась и составила 20,1%.

В центробанке ФРГ надеются, что сбережения домохозяйств усилят восстановление немецкой экономики в третьем квартале. Между тем, по прогнозам экономистов, полное восстановление экономики ФРГ до допандемического уровня произойдет не раньше 2022 года.