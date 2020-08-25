56 человек заразились коронавирусом в кафе Starbucks. Выяснилось, почему несколько человек не заболели

Из Южной Кореи пришло новое доказательство пользы защитных масок. В южнокорейском городе Пхаджу произошло массовое заражение коронавирусом Covid-19. Вспышка произошла в кафе сети Starbucks. В общей сложности заразились как минимум 56 человек. Примечательно то, что среди заразившихся нет сотрудников кафе. Вирус подхватили лишь посетители заведения. Местные СМИ утверждают, что причиной вспышки коронавирусной инфекции стала плохая вентиляция помещения и тот факт, что посетители в основном были без защитных масок. Соответственно, работников кафе наличие защитных масок и перчаток, которые они не снимали всю смену, спасло от коварного коронавируса.

Выявлен так называемый «нулевой» больной. Медики считают, что носитель коронавируса Covid-19 сидел в кафе около кондиционера, который, как пишет Arirang News, и разнес аэрозольные частицы с вирусом по помещению. Вполне могли способствовать распространению инфекции и загрязненные Covid-19 поверхности столиков и дверные ручки, которых касались посетители, не носившие перчаток.

«Многие из посетителей в тот день были без защитных масок,- сообщил на брифинге представитель Корейского Центре по контролю м профилактике заболеваний (KCDC) Чон Ын Кён.- К тому же, в помещении не было нормальной вентиляции, хотя из-за высокой влажности и работали кондиционеры. Даже если заражение произошло не через аэрозольные частицы, вирус мог проникнуть в организм людей через руки».

Четыре работника кафе не заразились, потому что всю смену не снимали защитных масок и перчаток.

Южная Корея добилась зимой и весной больших успехов в борьбе с коронавирусом благодаря в основном многочисленным тестированиям и отслеживаниям заболевших, но летом на полуострове происходят одна за другой вспышки болезни. Они привели к тому, что власти требуют от всех носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования.