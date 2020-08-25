Китай и США готовы вернуться к обсуждению торговой сделки

Торговые представители США и Китая подтвердили свою приверженность к заключению первой фазы торгового соглашения, хотя китайская сторона не выполняла свои обязательства по покупке американских товаров в полном объеме, передает Reuters.

Соответствующее заявление было сделано после телефонного разговора между торговым представителем США Робертом Лайтхизером, министром финансов США Стивеном Мнучином и вице-премьером Китая Лю Хэ. Это стало их первыми официальными переговорами с начала мая.

«Обе стороны видят прогресс и полны решимости предпринять шаги, необходимые для обеспечения успеха (торгового) соглашения», — говорится в заявлении торгового представителя США (USTR) после звонка.

Первоначально ожидалось, что телефонные переговоры состоятся 15 августа, через шесть месяцев после старта торговой сделки.

Но президент Дональд Трамп, который часто выражал недовольство Китаем из-за пандемии коронавируса в мире, заявил на прошлой неделе, что отложил переговоры с Китаем, потому что не захотел «иметь дело с ними сейчас».

Вашингтон и Пекин обмениваются санкциями и колкостями по растущему списку вопросов, включая новый закон о национальной безопасности, введенный в отношении Гонконга, оспариваемые территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море, коронавирус и обвинения США в угрозах национальной безопасности, исходящих от китайских технологических компаний.

Министерство торговли Китая подтвердило, что между двумя сторонами состоялся «конструктивный диалог», и согласилось продолжать продвигать реализацию первой фазы торговой сделки.

В USTR заявили, что они «рассмотрели шаги, предпринятые Китаем для осуществления структурных изменений» по таким вопросам, как защита прав интеллектуальной собственности, устранение препятствий для американских компаний в секторах финансовых услуг и сельского хозяйства и устранение принудительной передачи технологий. «Стороны также обсудили значительный рост закупок товаров из США Китаем, а также будущие действия, необходимые для реализации соглашения», — говорится в сообщении ведомства.

Новости о звонке помогли поднять мировые акции и курс азиатских валют.

«Переговоры между США и Китаем являются оптимистичным моментом для большинства сырьевых товаров, поскольку Трамп отчаянно нуждается в хороших новостях, что может помочь его во время выборов, — сказал Оле Хоу, директор по консультационным услугам агропромышленной компании IKON Commodities в Сиднее. — Это может привести к повышению спроса на продукцию в США.

Хотя Китай недавно увеличил закупку сельскохозяйственных товаров, включая соевые бобы, он далек от выполнения своих обязательств по покупке сельскохозяйственных товаров США на сумму 36,5 миллиарда долларов в рамках сделки - закупок, на которые Трамп рассчитывал, чтобы укрепить поддержку фермерских штатов, которые были его сторонниками на президентских выборах 2016 года.

По данным Бюро переписи населения США, в первом полугодии Соединенные Штаты экспортировали в Китай сельскохозяйственной продукции всего на 7,274 миллиарда долларов.

Сушант Гупта, директор по исследованиям консалтинговой компании Wood Mackenzie, заявил, что ожидает, что Китай будет импортировать больше американского сжиженного газа, пропана и этана во второй половине этого года для покрытия дефицита нефтехимического сырья, но не ожидает, что Китай сможет увеличить импорт американской сырой нефти для достижения целей первой фазы торгового соглашения.

В первой половине 2020 года Китай закупил у Соединенных Штатов только 5% энергоносителей из запланированного объема в 25,3 миллиарда долларов. Китайские государственные нефтяные компании заказали танкеры для перевозки не менее 20 миллионов баррелей американской сырой нефти в августе и сентябре.