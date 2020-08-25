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«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Москва, 25.08.2020
Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив.
#Экономика
  • «Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Зампред правления Газпромбанка Тигран Хачатуров стал председателем совета директоров ПАО «Криогенмаш», сообщает компания. Новый состав совета был избран на годовом общем собрании акционеров предприятия 16 июля.

Криогенмаш – ключевое предприятие России в области проектирования и производства криогенного оборудования. Среди заказчиков Криогенмаша крупнейшие металлургические и химические компании России, предприятия космической отрасли, нефтегазовые компании, развивающие производство СПГ.

Оборудование Криогенмаша поставляется и на внешние рынки, за последние пять лет – в 7 стран мира. Весной этого года Министерство промышленности и торговли России внесло Криогенмаш в составе Группы ОМЗ в перечень системообразующих отечественных предприятий.

Новая стратегия

В беседе с «Экспертом» Хачатуров отметил, что перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию.

«Конкуренты «Криогенмаша» – глобальные западные компании из США, Германии, Франции, которые активно работают на российском рынке.

Совет директоров поставил перед руководством и новым менеджментом «Группы ОМЗ» как головной компании задачу разработать в ближайшее время стратегию развития предприятия», – сказал он.

По его словам, основная цель стратегии – достижение лидирующих позиций «Криогенмаша» на российском рынке и его усиление на традиционных зарубежных рынках. Кроме того, Газпромбанк продолжает рассматривать «Криогенмаш» как стратегический актив и видит большой потенциал в развитии криогенных технологий в России.

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