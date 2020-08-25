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Кризис, который полностью изменит экономику

Москва, 25.08.2020
Практически любой кризис приводит к серьезным экономическим изменениям. Но текущий стал фактически спусковым крючком для масштабной модернизации и реализации технологических идей.
#Экономический курс
#Коронакризис
#Экономика
  • Кризис, который полностью изменит экономику

Игорь Неделькин

Коронакризис, карантин и самоизоляция не только нанесли мощнейший удар по мировой экономике, но и запустили процесс  ее ускоренного изменения. Текущий год стал без преувеличения прорывным.

Уже сейчас видно, как изменилось поведение потребителей, какую модернизацию прошли рабочие процессы компаний и как все большее влияние на жизнь оказывают интернет и технологии.

Начать стоит с самого банального. Оказавшись в ситуации так называемого шатдауна, потребители начали все больше использовать покупки онлайн. Бизнес  также немедленно подстроился под ситуацию. За примером далеко ходить не нужно — у нас в России почти все торговые сети стали доставлять свою продукцию на дом, причем, если на первом этапе это занимало больше времени, то сейчас процесс доведен практически до идеала. К слову, даже покупка автомобиля теперь доступна онлайн, хотя еще пару лет назад мало кто мог себе такое представить.

Кроме того, мы видим, как быстро начали появляться различные сервисы по доставке и маркетплейсы.

Да, все это не является чем—то новым, данный сегмент рынка появился достаточно давно, однако далеко не все потребители были готовы к переменам. Но карантин по сути стал эволюцией потребительского поведения, проще говоря, он значительно ускорил технологическую модернизацию.

Отдельно стоит отметить, что все эти процессы развиваются синхронно по всему миру. И это только часть изменений — начинается мощнейшая трансформация.

Желание сократить тесный контакт между людьми привело к еще более частому использованию технологий, которые способны работать без участия человека — заменить его.

Еще до весенних событий во многих торговых сетях и даже ресторанах быстрого питания начали появляться стойки самообслуживания. Покупатель, например, придя в супермаркет, может без участия кассира приобрести желаемые товары. Таких примеров великое множество. Люди принимают все меньшее участие в тех или иных процессах. Совсем скоро искусственный интеллект практически полностью заменит живых работников колл-центров, этот процесс уже идет полным ходом.

Еще одно важное изменение — многие предприятия перешли на удаленную работу, при этом часть из них не собирается возвращаться к прежнему укладу. Это не нужно. Многие IT-компании давно работают по такой схеме, но, поскольку интернет технологии проникают практически во все сектора экономики, переход на удаленную работу становится возможен повсеместно.

И это очевидная выгода для всех. Работодателю нет смысла нести дополнительные издержки на аренду офиса, организацию рабочего места, электроэнергию и так далее, а работник получает больше свободного времени.

Сами по себе технологии позволяли осуществить эволюцию рабочего места уже давно, но мешал всему человеческий фактор. Многие просто не готовы проводить такие кардинальные изменения в своем бизнесе, в этом не было острой потребности — нужен был мощный драйвер, и он появился.

Безусловно, бизнесу, который не успел подстроиться под новые реалии, придется уйти с рынка, но это естественный процесс. Вполне вероятно, торговые центры уже не будут так популярны как раньше, и со временем владельцы торговых площадей будут испытывать определенные проблемы.

Но главное вовсе не в этом, а в том, что рано или поздно технологии полностью заменят людей во многих экономических процессах. И главной задачей для властей станет вопрос — как занять этих людей и как их обеспечить.

Уже сейчас в некоторых странах готовятся эксперименты. В Германии, например, обсуждается так называемый безусловный доход. В рамках эксперимента будет отобрана группа людей, которым будут выдавать 1200 евро в месяц, и они будут жить своей жизнью, имея гарантированный доход.

Кроме того, появился такой термин, как «кликаномика». Он подразумевает, что люди будут получать доход только за то, что они выполняют определенные операции в сети. Это вполне логично, учитывая, что даже сейчас многие процессы выполняются с помощью смартфона — и человеку вовсе нет необходимости посещать какие-то места для удовлетворения своих потребностей.

Стоит добавить, что все эти изменения так или иначе будут способствовать развитию транспорта. Каким бы ни был прогресс, все товары, купленные в интернете или в офлайне, все равно нужно доставить.

Прототип этого процесса можно увидеть уже сейчас. По мере популяризации доставки еды, каждый видит, как быстро растет армия курьеров. Тоже самое, скорее всего, будет происходить и на других уровнях, и логистика будет оставаться ключевой составляющей новой экономики.

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