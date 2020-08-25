Курс доллара: Сбербанк назвал важный рубеж для рубля

Очередные торги на Московской бирже рубль начал с укрепления к основным резервным мировым валютам. Так, по данным на 10:00 мск американский доллар стоил 74,59 руб. В дальнейшем американская валюта продолжила падать и к 11:00 её курс составлял уже 74,51 руб.

Утренний рост рубля объясняется настроением на мировых рынках, которые улучшились благодаря некоторым довольно позитивным комментариям о прогрессе, достигнутом по торговому соглашению между Вашингтону и Пекином.

Однако укрепление рубля было временным. По данным на 13:20 мск курс доллара составлял 74,70 руб., курс евро – 88,36 руб.

По мнению экспертов, национальная валюта продолжает сталкиваться с целым рядом факторов. Речь, в частности, идёт об отсутствии валютной ликвидности в банковском секторе, а также событиях в Белоруссии и неопределённости в причинах заболевания оппозиционного политика Алексея Навального, который проходит сейчас лечение в Германии.

Кроме того, негативное влияние на курс рубля оказали: провал аукционов ОФЗ, окончание налогового периода, а также невысокие цены на энергоносители. В этой связи банкам приходилось за счёт валюты покрывать нехватку рублей.

Как считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, есть вероятность, что были заключены крупные форвардные контракты с фиксированной ценой исполнения. Но для рубля, который, судя по тому, что происходит, будет девальвироваться дальше, это уже большого значения не имеет. По факту, нехватка валюты у банков — ещё один звонок, что её определенно стоит держать и очень аккуратно покупать дальше.

Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB также отметили, что российская валюта продолжает сталкиваться с геополитическими препятствиями, поэтому возможна ещё одна проверка курса доллара у рубежа – в 75,00 руб.

Как пояснил частный трейдер Борис Старшов, этот рубеэ очень важный, так преодолев его наша валюта в паре с долларом при негативном сценарии будет торговаться по 75,40 руб. После чего уйдёт к отметке в 77,30 руб. Однако, по его мнению, если нефть пробьет уровни 45,85-46,00 долл. за баррель марки Brent, то рубль сможет вновь развернуться и пойти на укрепление.