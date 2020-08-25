Курс доллара: названа главная угроза для рубля

В понедельник, 24 августа рубль отыграл большинство потерь прошлой недели, сумев развернуться в обеих валютных парах более чем с трёхмесячных минимумов, благодаря позитивному внешнему фону и подготовке компаний-экспортёров к пику налогового периода августа.

По данным на 19:00 мск курс доллара на торгах Московской биржи составлял 74,51 руб., что на 29,25 коп. ниже закрытия торгов пятницы. Курс евро к этому же времени составлял 87,92 руб. Тем самым, единая валюта Евросоюза потеряла 29,50 коп.

Таким образом, рубль подорожал к доллару и евро на фоне позитивного внешнего фона. При этом нацвалюта пошла также в рост благодаря глобальным инвесторам, у которых проснулся аппетит к риску из-за положительных новостей относительно возможного лечения коронавируса COVID-19.

Кроме того, поддержал российскую валюту спрос на рублевую ликвидность перед пиком налоговых выплат этого месяца. Также позитивная динамика рубля была связана с мировыми ценами на «чёрное золото», которые вчера вечером скорректировались вверх, после падения зафиксированного в пятницу.

Так, на торгах Лондонской биржи в 19:00 мск стоимость контрактов на марку Brent выросла до 44,9 за бочку (+1,24%). В свою очередь, цены на «чёрное золото» сорта WTI к этому времени подорожали в цене до 42,59 долл. за баррель (+0,59%).

Разворот рубля стал возможен и из-за ослабления доллара, просевшего к основным мировым валютам в преддверии ежегодного собрания ФРС США в Джексон-Хоул в четверг, на котором ожидается, что председатель американского регулятора Джером Пауэлл расскажет о принципах денежно-кредитной политики банка.

Прогнозы экспертов по курсу доллара

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» считает, что на текущей неделе рублю поможет налоговый период. Также, по его мнению, курс российской валюты поддержит возобновление размещений ОФЗ.

«Если ничего серьёзного в мире в ближайшие дни не произойдёт и мировые торговые и валютные площадки сохранят позитив, то можно ждать, что рубль в паре с долларом подберётся к отметке в 74,00, а в паре с евро – к 87,00», – предположил Кочетков.

Гельды Союнов из УК «Промсвязь» подчеркнул, что последняя торговая неделя лета 2020 началась с роста курса рубля в обеих парах. При этом он напомнил, что наиболее заметное укрепление нациоанльной валюты происходило утром.

«Позже рост рубля затормозился. И это, несмотря на дорожающую нефть. Это показывает, что наша валюта продолжает находиться под сильным внешним давлением давление. Но на ближайшую перспективу у рубля есть все шансы скорректироваться до 74,00 к доллару», - полагает Союнов.

Оптимистично смотрит на ближайшие перспективы руюля и Евгений Кошелев из Росбанка. Он считает, что до конца этой недели налоговый период и наращивание предложения валюты со стороны экспортеров позволят рублю вернуться в диапазон 73,50-74,00 за доллар и в коридор 86,70-87,30 за евро. Впрочем, дальше ничего хорошего мы не ждём. Уже сначала осени курс вновь может развернуться к основным резервным мировым валютам, реагируя на целый ряд внешнего негатива», – отметил он.

В свою очередь, глава отдела стратегии на развивающихся рынках в TD Securities Кристиан Маджо предположил, что на курс рубля продолжит влиять ситуация в Белоруссии, которая резко обострилась после проведения в этой стране президентских выборах.

«Если в Белоруссии произойдёт эскалация и Александр Лукашенко попросит Москву вмешаться, это больно ударит по всем российским активам. Не сразу или напрямую, а через санкции, введённые западными дипломатами. В этом случае это будет отрицательно и для рубля», – резюмировал он.

Ранее о том, что события в Белоруссии могут негативно сказаться на курсе национальной валюты писал и «Эксперт-Online». Подробно об этом читайте в материале Игоря Неделькина «Белоруссия – главная угроза для рубля».