Лавров и замглавы Госдепа США обсудили ситуацию в Белоруссии и болезнь Навального

Первый заместитель главы американского Госдепа Стивен Биган, который находится сейчас в Москве, в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудил ситуацию в Белоруссии.

Об этом в своём микроблоге в Twitter написала пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс. По её словам американский дипломат осудил применение насилия против белорусского народа и выразил поддержку суверенитета Белоруссии и права народа на самоопределение.

Кроме того, Биган выразил озабоченность состоянием здоровья российского оппозиционного политика Алексея Навального, который в настоящее время находится на лечении в Германии.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своём аккаунте в Facebook, что первого заместителя госсекретаря США угостили блюдами русской кухни.

«Знаю, что будете спрашивать про меню. Русский стол, в том числе щи с лесными грибами», – уточнила Захарова.

Напомним, накануне Стивен Биган посетил Литву, где провёл встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихоновской.

Ранее сообщалось, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время онлайн-выступления перед депутатами Европарламента заявила, что в стране началась «мирная революция».

По её словам, она и её сторонники не являются больше оппозицией, так как представляют большинство белорусского народа.