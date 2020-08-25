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Игра на ослабление рубля усиливается

Москва, 25.08.2020
В Райффайзенбанке поставили под сомнение достаточность у российских банков валютной ликвидности.
#Финансы
#Валютные игры
#Банки
#Экономика
  • Игра на ослабление рубля усиливается

Станислав Красильников/ТАСС

Запасы свободной валютной ликвидности в банковской системе России истощились, заявили в Райффайзенбанке, пишет Finanz со ссылкой на мнение аналитика банка Дениса Порывая.

Весной этого года сложилось такое сочетание факторов, когда экспортные доходы компаний резко сократились из-за падения цен на нефть, а затем из-за пандемии. Зато ускорился отток капитала на фоне девальвации рубля и синхронного обвала фондового и долгового рынков.

И вот, если в начале года у банков было около 10 млрд долларов, то к началу июля в системе оставалось около 5 млрд долларов, а по итогам прошедшего месяца этот «резерв» и вовсе исчерпан, утверждают в Райффайзенбанке. Там также обратили внимание на «необычайно большой» интерес с начала года к малопопулярным прежде валютным кредитам.

В сумме по кредитно-депозитным операциям банковская система получила 3,1 млрд долларов оттока, столько же, сколько и месяц назад, когда крупные суммы со счетов выводили корпорации, пишет Finanz со ссылкой на аналитика «Райфайзена». «Отсутствие запаса (валютной) ликвидности в (банковском) секторе является одним из факторов, выступающих в пользу дальнейшего ослабления рубля помимо восстановления импорта, выплаты дивидендов и сокращения продажи валюты ЦБ», — цитирует портал его аналитика. Впрочем, добавил он, у банков есть портфель еврооблигаций на 47 млрд долларов, за счет продажи которых можно выручить валюту.

Принципиальной угрозы экономике в том, что у банков кончается валютная ликвидность, нет, уверен эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Сложностей с покупкой валюты в банках все равно не будет, уверен он, так что для простых граждан это, по сути, техническая новость, которая не коснется их напрямую.

Куда большее количество проблем у рубля, и отсутствие валютной ликвидности в банковском секторе пополнит их коллекцию наряду с пандемией, конфликтом в Беларуси, провалами аукционов ОФЗ, окончанием налогового периода и невысокими ценами на энергоносители. Банкам приходилось за счет валюты покрывать нехватку рублей.

Есть вероятность, полагает Алексей Кричевский, что были заключены крупные форвардные контракты с фиксированной ценой исполнения, но для рубля, который, судя по тому, что происходит, будет девальвироваться дальше, это уже большого значения не имеет. По факту, нехватка валюты у банков — еще один звонок, что ее определенно стоит держать и очень аккуратно покупать дальше.

Вероятнее всего, говорит финансовый эксперт, частный трейдер Борис Старшов, эта новость, а также ряд негативных событий на внешнем контуре России (Белоруссия, происшествие с Навальным, отсутствие уверенного роста цен на нефть, окончание налогового периода) могут сыграть на ослабление рубля.  Первыми целями, по его словам, при негативном сценарии будет цена 75,4 руб./долл., а затем — 77,3 руб./долл. Однако если нефть пробьет уровни 45,85—46, это будет хорошей новостью для рубля, и он пойдет на укрепление.

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