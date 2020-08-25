Как заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе встречи министров промышленности стран БРИКС, прошедшей в режиме видеоконференции, экономика страны потеряет по итогам года не больше 5%, а затем перейдет к росту.

«За счет уже предпринимаемых усилий по итогам 2020 года мы рассчитываем сдержать сжатие экономики в пределах 5% и уже в следующем году вернуться в режим роста», — заявил министр. Он напомнил, что в России сформирован общенациональный план восстановления экономики с объемом государственного финансирования около 77 млрд долларов.

«В приоритете поддержка долгосрочных структурных изменений экономики, в том числе через стимулирование высокотехнологичных секторов промышленности и поощрения неэнергетического экспорта», — рассказал Денис Мантуров.

Минэкономразвития, напоминает Finmarket, в июньской версии прогноза ожидает падение ВВП РФ в 2020 году на 4,8% и рост в 2021 году на 3,2%. По прогнозам ЦБ, экономика РФ вернется к уровню конца 2019 года только к началу 2022 года.

С указанными прогнозами можно согласиться, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Изначально прогнозировалось, что сокращение ВВП по итогам текущего года может составить от 6% до 10%. Самое большое снижение, обусловленное локдауном и карантинными мерами, было отмечено во втором квартале. По его итогам экономика РФ показала сокращение на 9,6%, напоминает он.

А затем, в июле, ситуация стала улучшаться — падение ВВП замедлилось до 8%. Меры государства по оказанию прямой поддержки отраслям показали свою эффективность, говорит аналитик.

Что касается прогнозов восстановления экономики к 2022 году, то здесь очевидно, что следующий год будет решающим и для России, и для глобальной экономики, отмечает он. Главным для нас будет не только восстановление внутреннего спроса, но и восстановление экспортных рынков. Для восстановления ВВП определяющее значение будет иметь спрос на энергоносители и уровень цен. Но на длительный период (год-два) сложно прогнозировать, насколько восстановится потребление российского сырья в Европе и Китае, какими могут быть цены на нефть, газ и нефтепродукты.

Вторая волна пандемии, по факту, уже идет, указывает Артем Деев: с начала августа количество вновь заболевших в разных странах колеблется от 240 до 300 тысяч человек в день, что сравнимо с данными марта и апреля. Но пока ВОЗ не объявляет наступление второй волны, а государства уже говорят о том, что во время нее нового локдауна не будет. Значит, и повторного рекордного падения ВВП в мире не предвидится. Возможно, что дно падения экономики уже пройдено, в том числе и в России.

Предполагается, что во втором полугодии такого провала не будет, полагает и главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. поскольку преодолена острая фаза пандемии. Закончились карантинные меры, поднялись нефтяные цены до рубежей 45 долларов за баррель Brent, повысилась добыча нефти из-за увеличения квот по сделке ОПЕК++, уменьшилась ключевая ставка ЦБ до исторического минимума 4,25%, восстанавливается потребительская активность и прочее.

Таким образом, если не случится ничего чрезвычайного, осенью экономика России будет чувствовать себя хотя и неблагоприятно, но все же лучше, чем на пике пандемии, считает он, отмечая, что прогноз по снижению ВВП на 4,8% можно считать оптимистичным. Более вероятно уменьшение его на 5—6%.

В то же время нельзя исключать новых катаклизмов — ведь «несчастливый» 2020 год ещё далек от завершения, говорит Марк Гойхман. Вторая волна коронавируса вполне вероятна, тем более, что ее проявления уже есть в Европе и Азии. Обостряется ситуация с торговыми отношениями США и Китая, неопределенны перспективы президентских выборов в США. Есть опасность усиления антироссийских санкций, есть политические риски, связанные с Белоруссией и протестной активностью в России. Среди последствий реализации таких рисков аналитик называет снижение цен энергоносителей.

Тем не менее, он считает, что на 2021 год вероятность роста на 3,2% достаточно высока. Ведь острота негативных факторов станет ниже, чем в текущем году, а отсчет будет вестись от низкой «базы» 2020 года. Таким образом, чем ниже упадет экономика в 2020 году, тем выше может быть «отскок» вверх от этого уровня в 2021 году.

Фонд для восстановления экономики и в целом бюджетные меры финансовой поддержки экономики — важнейший фактор преодоления кризиса, отмечает Марк Гойхман. Без них и в текущем году снижение было бы глубже. И хотя эффективность госмероприятий и расходов традиционно оставляет желать лучшего, но они играют свою роль в экономическом росте.