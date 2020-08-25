МКБ запустил ипотеку под 6% на коммерческую недвижимость в Москве

Московский кредитный банк (МКБ) запустил новую ипотечную программу с беспрецедентно низкой ставкой 6% на коммерческую недвижимость в Московском регионе. Под программу попадают объекты девелоперской группы «Самолет», который входит в ТОП-10 крупнейших застройщиков России по объему текущего строительства.

«Подобная ипотечная ставка на коммерческую недвижимость является беспрецедентным предложением для рынка. Мы рассчитываем, что эта возможность подтолкнет активный спрос на объекты, будет способствовать развитию деловой активности и скорейшему восстановлению российской экономики», – прокомментировал начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев.

Программа действует в проектах группы «Самолет» - «Люберцы», «Томилино Парк», «Пригород Лесное», «Остафьево», «Спутник», «Квартал Некрасовка», «Большое Путилково» и «Химки». Первоначальный взнос, предусмотренный условиями программы, составляет 10% от стоимости объекта. Льготная ставка действует в течение одного, трех или 15 лет. Сумма кредита – от 1 до 30 млн рублей.

«Даже в сложных экономических условиях мы делаем все возможное, чтобы поддержать развитие инфраструктуры наших проектов и помочь жителям организовать свой быт и досуг наилучшим образом. Новая программа ипотечного кредитования для покупателей коммерческой недвижимости в партнерстве с МКБ – еще один важный шаг в этом направлении», – отметила директор по развитию партнерских программ группы «Самолет» Алена Анцышкина.