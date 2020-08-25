«Газпром» проложит новый газопровод в Китай

Взаимопонимание и конфиденциальность

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в ходе видеоконференции 25 августа обсудили перспективы сотрудничества по проекту трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии, говорится сообщении российской компании.

В рамках этой встречи Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Янгугийн Содбаатар подписали Меморандум о намерениях в отношении создания компании специального назначения. Компания будет учреждена в Монголии для разработки технико-экономического обоснования проекта строительства и эксплуатации магистрального газопровода.

Как сообщается, мощность нового экспортного канала через Монголию в Китай может составить до 50 млрд куб. м газа в год.

До этого 5 декабря 2019 года «Газпром» и правительство Монголии подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривал проведение оценки возможности прокладки трубопровода для поставок газа из России в Китай через территорию Монголии. Как стало сегодня ясно, перспективы данного газового маршрута заслужили положительную оценку.

Меморандум – это юридический документ, который закрепляет намерения России и Монголии по строительству магистрального газопровода «Сила Сибири-2», отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Этот газопровод станет вторым маршрутом поставок газа в КНР – в дополнение к МГП «Сила Сибири», который был запущен в декабре 2019 года. Таким образом, в перспективе в Китай будет поставляться 38 млрд кубометров газа в год по восточному маршруту («Сила Сибири») и 50 млрд кубометров сырья ежегодно – по западному маршруту («Сила Сибири-2»). Также магистральный газопровод «Сила Сибири-2» позволит связать газотранспортную систему Европейской части России с Восточной Сибирью.

Стоимость нового газопровода в Китай может составить не менее 10 млрд долларов, что с учетом текущих цен на газ означает большие сроки окупаемости проекта, указывает аналитик. Но в результате, в перспективе следующих 10-15 лет, в КНР будет поступать около 130 млрд газа из России ежегодно: по «Силе Сибири», по «Силе Сибири-2» и по МГП с острова Сахалин.

Кстати, отмечает Деев, в начале сентября ожидается подписание соглашения о конфиденциальности между концерном «Газпром» и компанией «Эрдэнес Монгол». Строительство нового маршрута поставок природного газа в Китай даст России новые возможности для развития экспорта энергоресурсов, принесет дополнительные средства в бюджет и пополнит ВВП РФ.

Монголия вместо Алтая

Подписание меморандума с Монголией — один из этапов строительства «Силы Сибири-2», и предполагается, что этот трубопровод обеспечит не только поставки голубого топлива в Китай, но и позволит продолжить газификацию Восточной Сибири, соглашается главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

Изначально предполагалось, что газопровод будет прокладываться напрямую с месторождений из России в западный Китай через Алтай, говорит он, однако этот вариант все же оказался нерентабельным и технически более сложным. В том числе, он потенциально предполагал угрозу национальным природным территориям.

Вариант через Монголию менее рискованный, но более длинный. С другой стороны, в этом случае «Газпром» получает потенциальную возможность реализовывать газ в Монголии, но это также сопрягается с дополнительными тратами за транзит газа в этой стране.

Газпром и китайская CNPC договорились о поставках газа и о строительстве газовой инфраструктуры еще в 2015 году – тогда было подписано соглашение об основных условиях трубопроводных поставок, напоминает аналитик. Стороны шли к этому договору достаточно долго, и основным камнем преткновения являлась цена газа для КНР. Договоренности были достигнуты, когда китайские партнеры получили очевидные ценовые преимущества. С 2019 года Россия начала осуществлять поставки газа в КНР по Восточному маршруту.

Однако если проектная мощность газопровода «Сила Сибири» составляет 38 млрд куб м газа в год, то с конца 2019 года и до конца текущего года по нему в КНР пока планировалось поставить только до 5 млрд куб м. Проектного показателя стороны планировали достичь к 2025 году.

Однако учитывая ситуацию с коронавирусом, можно догадаться, что спрос на газ мог замедлится, а значит, дальнейшее наращивание мощности согласно плану – 10 млрд куб. м газа в 2021, 15 млрд куб. м в 22 году – под большим вопросом, отмечает аналитик. Помимо этого, в мире наблюдается переизбыток предложения СПГ, что также осложняет ситуацию со сбытом трубопроводного газа, который еще и дороже, чем танкерные поставки.