США используют Иран для шантажа Совета Безопасности

Защита от недоверия

США решили принудить своих союзников и всех тех, кто боится американского гнева, коллективно исказить положения резолюции Совета Безопасности ООН 2231 о «ядерной сделке». Эта известная резолюция закрепляет заключенную постоянными членами Совбеза, Германией и Ираном ядерную сделку и дублирует ее текст, придавая международному договору легитимность в качестве решения ООН.

Теперь Соединенные Штаты, пытающиеся не допустить автоматического снятия 18 октября Совбезом оружейного эмбарго с Ирана и не сумевшие провести через Совет соответствующее предложение, хотят запустить механизм «отката санкций», предусмотренный в рамках этой резолюции. Но запустить незаконно.

Напомним, что ядерная сделка (официально называемая «Совместный всеобъемлющий план действий, или СВПД) заключалась в условиях глубокого недоверия. И не только между «шестеркой» и Ираном — все не доверяли всем.

Россию и Китай воспринимали чуть ли не как иранских адвокатов, а между США и европейскими партнерами были разногласия по условиям сделки. К тому же американцы подозревали, что европейцы (с которыми Иран после подписания СВПД и снятия санкций тут же заключит многомиллиардные контракты) могут сквозь пальцы смотреть на возможные нарушения Тегераном условий сделки. Именно поэтому в ней был прописан механизм отката санкций, который может быть запущен и доведен до конца любой из сторон.

Согласно тексту сделки, если кто-то из высоких договаривающихся сторон посчитает (не докажет, а именно посчитает), что Иран не выполняет взятые на себя обязательства, этот кто-то запускает специальную процедуру консультаций. Ставит вопрос на рассмотрение стран-участниц, и если не будет удовлетворен решением, то запускает различные другие форматы согласований. И если там тоже не будет принято удовлетворительного для жалобщика решения (ну или если жалобщик принципиально будет отметать любые варианты компромиссов), то вопрос в итоге выносится на рассмотрение Совета Безопасности ООН для принятия компромиссной резолюции.

У членов Совбеза будет месяц на выработку ее текста. Если и тут не будет достигнуто желаемое инициатором решение, то в автоматическом режиме восстанавливаются все отмененные резолюции Совбеза по санкциям в отношении Ирана. В том числе, понятно, и оружейное эмбарго.

Читайте по буквам

Сейчас Соединенные Штаты угрожают поступить именно таким образом. Проблема только в том, что за ними не признают наличие такого права. Ведь президент США Дональд Трамп сам — добровольно и в одностороннем порядке — вышел из ядерной сделки. Он больше не является ее членом, а значит, не может запустить механизм возврата. У других же участников (включая союзников США по НАТО Великобританию, Германию и Францию) проблем с Ираном нет, и реанимировать санкции они не желают.

Однако в Вашингтоне уверены, что имеют все права. Да, они вышли из СВПД — однако после их выхода в резолюцию Совбеза 2231 не были внесены соответствующие поправки. И согласно ее тексту, США обладают всеми правами участника сделки. В том числе — выставлять Ирану претензии за несоблюдение условий сделки. Поэтому американцы уже в ближайшее время намерены запустить механизм возврата санкций, начиная с консультаций в рамках стран-участниц СВПД.

Вопрос теперь в том, как сами страны-участницы отреагируют на такой демарш Вашингтона. Если они согласятся на консультации, то автоматически признают за Трампом статус равноправного участника. А значит, не только коллективно похоронят сделку, но и подвергнутся унижению, а также дадут Ирану повод для максимально жесткого ответа на такое поведение (в Тегеране угрожают выходом из ДНЯО).

Если же они откажутся, то Вашингтон, соблюдя сроки рассмотрения претензий на промежуточных этапах, выставит вопрос на голосование в Совбезе. Тот с американской позицией не согласится, после чего американцы заявят о восстановлении оружейного эмбарго в одностороннем порядке. И постараются принудить все государства (слабых через конфискацию грузов, сильных — через санкции) это эмбарго соблюдать.

Вопрос, понятно, не в Иране (тем более что у Тегерана не так много денег для того, чтобы после октября скупать оружие). Вопрос в том, смогут ли Соединенные Штаты заставить весь мир или хотя бы весь Запад нарушить резолюцию Совета Безопасности ООН по приказу из Вашингтона.

Соединенные Штаты — самопровозглашенный мировой полицейский — давно и системно пытаются подменить международное право указаниями и решениями из Вашингтона. Для этого они дискредитируют международное право, и на данном пути прошли уже много вех. Игнорирование Совета Безопасности ООН при бомбежке Югославии в 1999 году, игнорирование Совета Безопасности и мнения своих союзников перед нападением на Ирак в 2003, вольная трактовка принятого Советом Безопасности решения по Ливии (позволившее США с рядом союзников вступить в войну против Каддафи в 2011 году). Если удастся и то, что задумано сейчас в отношении ядерной сделки, это будет для остатков репутации международного права тяжелым ударом.