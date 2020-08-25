На исходе лета: погода сильно удивит россиян

Осталось всего несколько дней, и календарная осень вступит в свои права. Лето 2020, которое стало одним из самых непредсказуемых за последние годы, просто так сдаваться не собирается. В последние свои дни оно в очередной раз удивит россиян, на этот раз приятно, порадовав большую часть Русской равнины необычно тёплой для конца августа погодой.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, температура выше климатической нормы ожидается практически на всей территории России. В частности, сильно удивит погода на исходе лета в регионах Урала и Поволжья, где климатические аномалии будут достигать 8-10 градусов. Неожиданно тепло будет в Центральной России, а также на юге страны.

Исключениями станут регионы крайнего севера. Так, в Магадане уже и первый снег успел выпасть, а в Якутии и на Чукотки – начались заморозки. Чуть холоднее обычного в конце августа будет на большей территории Хабаровского края, а также в Приморье. При этом северо-запад страны зальёт мощными ливнями.

Погода в конца лета на Урале. Точный прогноз синоптиков

Жара на исходе лета 2020 удивит и одновременно порадуют жителей Урала. Например, в Челябинской и Магнитогорской областях аномально тепло стало ещё накануне, когда воздух прогревался до плюс 23. Сегодня также ожидаются неожиданно высокие показатели – плюс 23-24. В четверг, 27 августа – и того выше, плюс 25-26. В пятницу воздух прогреется до плюс 26-27, а к концу неделю, как обещают метеорологи, столбики термометров подскочат до плюс 28.

На удивление тепло будет даже в ночные часы, чего на Урале в конце августа почти никогда не бывает. Но в этом году ночные температуры будет держаться на уровне плюс 15-18.

Пасмурно, но тепло до конца лета ожидается в Свердловской области. И если сегодня в Екатеринбурге столбики термометров выше плюс 17 не поднимутся и пойдёт дождь, то уже к пятнице в столице Урала воздух прогреется до плюс 26.

Похолодание на всю территорию Уральского федерального округа придёт в самом начале следующей недели. Обширный циклонический фронт займёт почти весь регион, заряд сильные дожди, прогремят грозы, а погодные градусники покажут плюс 15-17 днём и всего плюс 10 ночью.

Прогноз погоды до конца августа в Поволжье

Погода сильно удивит и жителей Поволжья. Здесь также температурный фон до конца лета будет держаться на показателях превышающих климатическую норму. При этом, как предупреждают синоптики, вся эта неделя будет очень нестабильной с точки зрения развития климатической ситуации.

Так, в Нижнем Новгороде сегодня плюс 24, в среду станет уже плюс 26, а к выходным похолодает до плюс 18. В Уфе, где вчера ещё было не выше 20 градусов тепла, к четвергу столбики термометров заберутся к 30-градусной отметке. Такой аномально высокий температурный фон сохраниться до субботы включительно, а воскресенье резко похолодает до плюс 20-21.

В Самаре почти всю неделю будет плюс 29-31, в Казани – плюс 24-27, в Саранске и Пензе – плюс 26-28. При этом почти на всей территории Поволжья возможны осадки, местами сильные. В частности, дожди на этой неделе пройдут в Мордовии, Башкирии, Удмуртии, Пермском крае, Кировской, Самарской и Пензенской областях.

Впрочем, сильного дискомфорта осадки не принесут, скорее наоборот порадуют местных жителей, прежде всего любителей грибов, которым на исходе лета выпадет отличная возможность заняться «тихой охотой».

Погода на морских курортах России. Прогноз синоптиков на конец лета

Теплее обычного будет в ближайшие дни также на морских курортах России. Например, в Крыму до конца августа поле повышенного атмосферного давления обусловит жаркую и сухую погоду.

По прогнозу синоптиков, почти на всём полуострове будет дуть приятный восточный ветер. В ночные часы градусники покажут до плюс 17-18, на побережье – до плюс 23-25. В светлое время суток и вовсе ожидается настоящий летний зной.

Так, в Севастополе и Керчи воздух станет прогреваться – до плюс 26-28, в Ялте и Гурзуфе – до плюс 27-29, в Евпатории – до плюс 29-31, в Саках –до плюс 31-33. Очень тёплым будет и море. На черноморском побережье температура воды составит плюс 26-27, в на азовском – плюс 27-28.

Жарко, солнечно и без осадков на исходе лета также на курортах Краснодарского края. В Сочи и Адлере синоптики обещают плюс 27-29, в Геленджике и Анапе – плюс 28-31, в Новороссийске – плюс 26-30.

Такая очень комфортная для отдыха климатическая обстановка сохранится на морских курортах страны, как минимум до середины следующей недели. В дальнейшем же возможно незначительное похолодание. Но об этом пока говорить рано.

Погода в Москве в конце лета. Точный прогноз синоптиков

Удивили прогнозом погоды на конец августа синоптики и жителей Москвы. В столичном регионе на исходе лета будет держаться температурный фон, который редко наблюдался даже в самый разгар этого сезона.

Например, сегодня Москва и Подмосковье будут находиться на периферии антициклона, который днём повысит температуру воздуха до плюс 24-26, по области до плюс 21-25. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – около 50 %.

В среду немного похолодает – температура окажется в пределах плюс 19-22, возможны кратковременные осадки, облачность. При это ночи до начала сентября останутся тёплыми и очень комфортными. Завершится календарное лето 2020 в Москве ясной и солнечно погодой. Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 31 августа воздух, как в черте города, так и в области прогреется до плюс 26-27.