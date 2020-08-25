Новый сезон Иннопром Онлайн стартует с дискуссии на тему: “Уроки кризиса: как меняется металлургическая промышленность”

В последнюю среду августа на универсальной промышленной платформе Иннопром состоится онлайн сессия с участием Директора департамента металлургии и материалов Минпромторга России Павлом Серватинским, Вице-президентом по информационным технологиям ЕВРАЗ Артемом Натрусовым, вице-президентом по IT РМК Сергеем Шуваловым, директором по развитию бизнес-системы «Северсталь» Дмитрием Горбачевым, вице-президентом компании РУСАЛ Еленой Безденежных. Модератором дискуcсии выступит Михаил Волков, партнер и управляющий директор BCG.

Спикеры обсудят будущее индустрии после COVID, производственные и управленческие инновации: чему компании научились за время пандемии, что стали делать по-другому, как изменились приоритеты цифровизации, а также коснутся вопросов цифровой трансформации в компаниях и поделятся мнением о том, как можно добиться ее ускорения.

Просмотр онлайн трансляций свободен для всех желающих на сайте события.

Официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК “Формика” объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля. За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов; Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович; Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс; Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов; Президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко; Председатель Совета директоров «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев; Генеральный директор КАМАЗ Сергей Когогин и другие.

Онлайн сессии INNOPROM будут проходить каждую среду с 12:00 до 14:00 на сайте проекта до конца 2020 года.

Справка об ИННОПРОМ:

Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.