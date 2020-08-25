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Помпео впервые сделал заявление по Навальному

Москва, 25.08.2020

Государственный секретарь Майк Помпео во вторник заявил, что США «глубоко обеспокоены» предварительными выводами немецких врачей о том, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен, сообщает The Hill.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о предварительных выводах немецких медицинских экспертов, что активист российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен. Если отчеты окажутся верными, Соединенные Штаты поддержат призыв ЕС к всеобъемлющему расследованию и готовы помочь в этом усилии», - заявил Помпео.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас, комментируя данные немецких медиков о следах интоксикации в организме блогера Алексея Навального, призвали власти РФ "до конца" и в полном объеме прояснить произошедшее и наказать, тех кто может быть причастен

Американское издание омечает, что Помпео впервые лично прокомментировал ситуацию с Навальным.

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