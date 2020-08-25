Российско-турецкий патруль обстреляли в Сирии, есть пострадавшие

В Сирии, в южной части зоны деэскалации Идлиб из ручного противотанкового гранатомета расстреляли российско-турецкий патруль.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон в Сирии, двое российских военнослужащих получили лёгкие контузии. Медицинская помощь им была оказана на месте.

В настоящее время состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Также известно, что повреждён бронетранспортёр БТР-82, его эвакуировали.

В свою очередь Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Вестник Дамаска» уточняет, патруль был расстрелян группировкой чеченских боевиков «Катаиб Хаттаб аш-Шишани» (входит в «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар» - запрещена в России).