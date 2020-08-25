Рейтинговые агентства подтвердили рейтинг и устойчивость «Роснефти»

Рейтинговое агентство S&P опубликовало новый отчет о крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» и подтвердило ее рейтинг на суверенном уровне со стабильным прогнозом.



Несмотря на непростую ситуацию на энергетическом рынке, аналитики агентства высоко оценивают перспективы компании. В S&P оценивают уровень бизнес-риска «Роснефти» на более комфортном уровне, чем у ее ближайших российских конкурентов.



При этом аналитики считают, что у «Роснефти» сильные конкурентные позиции на рынке, в том числе за счет низких удельных затрат на добычу.

Агентство отмечает запасы компании, которые распределены по основным нефтяным провинциям России, а также значительный потенциал роста газовых проектов в ближайшие несколько лет (в том числе, «Роспан»).

В S&P также считают, что уровень ликвидности «Роснефти» находится на адекватном уровне. «Это отражает улучшение управления краткосрочной задолженностью и значительные денежные резервы и кредитные линии», - говорится в отчете. В целом рейтинговое агентство оценивает роль «Роснефти» в российской экономике как «очень важную».



В конце июля другое ведущее рейтинговое агентство – Moody’s – также опубликовало отчет о «Роснефти», в котором оценило финансовую устойчивость компании на фоне падения цен на нефть. Как отметили аналитики агентства, уровень ликвидности «Роснефти» достаточен для выплаты долга, финансирования инвестпрограммы и выплаты дивидендов в ближайший год.