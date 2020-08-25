Сбербанк будет выдавать образовательные кредиты со ставкой в 3%

Сбербанк намерен выдавать клиентам кредиты на образование со ставкой в 3%, причем такие кредиты будут выдаваться с господдержкой, заявил первый заместитель председателя правления кредитной организации Александр Ведяхин.

По словам Ведяхина, такие кредиты банк сможет выдавать сразу после того, как выйдет соответствующее постановление кабинета министров России.

Представитель банка подчеркнул, что на рынок будет выведен «новый уникальный продукт», который стал возможен в результате совместной работы Сбербанка с Минобрнауки РФ.

Такой кредит студенты высших учебных заведений России с государственной лицензией смогут получить без залога и участия поручителей. Кроме того, он будет выдаваться на весь срок учебы и 15 лет с момента ее окончания, кредит можно будет погасить досрочно.

«Если заемщик ранее уже оформлял у нас образовательный кредит по более высокой ставке, сейчас он сможет заключить дополнительное соглашение и перейти на льготную ставку 3%", - подчеркнул зампред правления Сбербанка.

В пресс-службе банка уже после отметили, что оформить образовательный кредит со ставкой в 3% можно с 25 августа, поскольку правительство выпустило соответствующее распоряжение.

В банке пояснили, что погасить кредит можно в течение всего срока обучения и девяти месяцев после, причем учащийся может не погашать основной долг, а только проценты в размере 40% в первый год, 60% во второй и в полном объеме с третьего года. Если клиент банка уже оформил кредит на образовательные нужды по более высокой ставке, то он может перейти на льготную ставку в 3%, заключив дополнительное соглашение.

Отмечается, что до этого Сбербанк уже предлагал образовательные кредиты, и тоже с господдержкой, но со ставкой в 8,5%.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что кабинет министров принял решение зафиксировать ставку для образовательных кредитов на уровне 3%. При этом, по его словам, решение о повышении доступности таких кредитов было принято после поручения президента России Владимира Путина.