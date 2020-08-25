Sessia — новое приложение, где пользователям платят за покупки

Приложение работает в 5 странах мира. На данный момент в системе зарегистрировано больше тысячи компаний, готовых выдавать бонусы за покупки пользователям Sessia. Это онлайн и оффлайн магазины, рестораны и кафе, салоны красоты, фитнес-центры, тату-салоны и даже школы (например, танцев или иностранных языков). Разработчики планируют, что число партнеров увеличится до 1500 до конца 2020 года.
В Sessia бонусы начисляются за покупки, их можно вывести на банковскую карту, в электронный или криптокошелек. У приложения есть встроенный marketplace, так что товары магазинов можно купить без перехода на другие сайты и автоматом получить кэшбэк. А у пользователей также есть возможность делиться отзывами, фотографиями и переписываться — более того, приложение поощряет эту активность, начисляя за покупки друзей по вашей рекомендации деньги (кикбэки).
Участникам программы начисляют кэшбэки в среднем от 5% до 20% от общей суммы чека, следует из данных на сайте компании. Размер кикбэка составляет от 0,7% до 10%.
Sessia – умное приложение: для каждого пользователя формируется персональная лента новостей. В нее включены посты пользователя и его друзей и акции магазинов и заведений, на которые подписан пользователь, , а также информация о покупках через встроенный маркетплейс и сумме кэшбэков.
Заведения с кэшбэком также отображаются рядом с геолокацией пользователя. Или их можно найти через геопоиск — например, найти в другом районе города. Поэтому с помощью приложения легко составить план на вечер или на выходные. Например, заехать на маникюр, мужа на это время отправить с друзьями в ресторанчик неподалеку, а вечер завершить вместе за кальяном в модном лаунж-баре. При оплате достаточно показать QR-код из приложения или назвать свой номер телефона и получить кэшбэк на счет в Sessia.
Экономить можно и не выходя из дома: через приложение доступны, например, спецпредложения по доставке пиццы или онлайн-учеба в школе китайского языка, Алиэкспресс и Спортмастер.
Разработчики Sessia подчеркивают, что программа не является просто рекламной площадкой для бизнеса. Этот механизм основан на идее, что люди склонны доверять реальным отзывам тех, кого знают лично. Пользоваться сервисом вместе с друзьями выгоднее. А у трендсеттеров есть возможность сэкономить немного больше. В приложении так же можно оставить отзыв о заведении. Если друг побывает там по рекомендации и совершит покупку, на счет пользователя начислят бонусы с его заказа (кикбэки).
Эта идея находит отражение в современных тенденциях e-commerce. Аналитики отмечают, что микроинфлюенсеры и блогеры начали активно монетизировать аудиторию через партнерские сети. Причина в том, что потребители доверяют рекомендациям лидеров мнений больше, чем традиционным рекламным форматам. По данным Admitad, еще в первой половине 2019 года быстрее всего росли продажи через Telegram-каналы — на 57%. Крупные компании уже тоже поняли важность развития блогеров — в сентябре 2019-го собственную партнерскую программу для инфлюенсеров начали тестировать Aliexpress и ВКонтакте.
За последнее десятилетие поведение покупателей серьезно изменилось. Так, в 2010 году в России активно развивались купонные сервисы, которые позже сменили сайты-купонаторы. Впоследствии их значительно потеснили кэшбэк-сервисы, программы лояльности и привилегий, которые стали запускать банки и федеральные ритейлеры.
Однако их недостатки стали сдерживать развитие этого сегмента. К примеру, сервис одной торговой сети действует только в ней и ограничивает выбор потребителя. Банковский кэшбэк же предоставляет совсем небольшие бонусы за покупки. По этой причине независимые платформы являются более гибкими и привлекательными для потребителей. Кроме того, они позволяют им избавиться от необходимости носить с собой множество дисконтных карт.
Развитие электронной торговли продолжится в России, который произошел этой весной из-за пандемии коронавируса. По итогам 2019 года оборот российской розницы составил 33,6 трлн рублей. По оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), онлайн-торговля в 2020 году будет примерно на уровне 2,5 трлн рублей, что составит долю 7,5% рынка.
Мобильное приложение Sessia можно бесплатно скачать по ссылке.