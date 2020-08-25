Sessia — новое приложение, где пользователям платят за покупки

Приложение работает в 5 странах мира. На данный момент в системе зарегистрировано больше тысячи компаний, готовых выдавать бонусы за покупки пользователям Sessia. Это онлайн и оффлайн магазины, рестораны и кафе, салоны красоты, фитнес-центры, тату-салоны и даже школы (например, танцев или иностранных языков). Разработчики планируют, что число партнеров увеличится до 1500 до конца 2020 года.

В Sessia бонусы начисляются за покупки, их можно вывести на банковскую карту, в электронный или криптокошелек. У приложения есть встроенный marketplace, так что товары магазинов можно купить без перехода на другие сайты и автоматом получить кэшбэк. А у пользователей также есть возможность делиться отзывами, фотографиями и переписываться — более того, приложение поощряет эту активность, начисляя за покупки друзей по вашей рекомендации деньги (кикбэки).

Участникам программы начисляют кэшбэки в среднем от 5% до 20% от общей суммы чека, следует из данных на сайте компании. Размер кикбэка составляет от 0,7% до 10%.

Как это работает?

Sessia – умное приложение: для каждого пользователя формируется персональная лента новостей. В нее включены посты пользователя и его друзей и акции магазинов и заведений, на которые подписан пользователь, , а также информация о покупках через встроенный маркетплейс и сумме кэшбэков.

Заведения с кэшбэком также отображаются рядом с геолокацией пользователя. Или их можно найти через геопоиск — например, найти в другом районе города. Поэтому с помощью приложения легко составить план на вечер или на выходные. Например, заехать на маникюр, мужа на это время отправить с друзьями в ресторанчик неподалеку, а вечер завершить вместе за кальяном в модном лаунж-баре. При оплате достаточно показать QR-код из приложения или назвать свой номер телефона и получить кэшбэк на счет в Sessia.

Экономить можно и не выходя из дома: через приложение доступны, например, спецпредложения по доставке пиццы или онлайн-учеба в школе китайского языка, Алиэкспресс и Спортмастер.

Сила личных рекомендаций

Разработчики Sessia подчеркивают, что программа не является просто рекламной площадкой для бизнеса. Этот механизм основан на идее, что люди склонны доверять реальным отзывам тех, кого знают лично. Пользоваться сервисом вместе с друзьями выгоднее. А у трендсеттеров есть возможность сэкономить немного больше. В приложении так же можно оставить отзыв о заведении. Если друг побывает там по рекомендации и совершит покупку, на счет пользователя начислят бонусы с его заказа (кикбэки).

Эта идея находит отражение в современных тенденциях e-commerce. Аналитики отмечают, что микроинфлюенсеры и блогеры начали активно монетизировать аудиторию через партнерские сети. Причина в том, что потребители доверяют рекомендациям лидеров мнений больше, чем традиционным рекламным форматам. По данным Admitad, еще в первой половине 2019 года быстрее всего росли продажи через Telegram-каналы — на 57%. Крупные компании уже тоже поняли важность развития блогеров — в сентябре 2019-го собственную партнерскую программу для инфлюенсеров начали тестировать Aliexpress и ВКонтакте.

Разворот в мобайл

За последнее десятилетие поведение покупателей серьезно изменилось. Так, в 2010 году в России активно развивались купонные сервисы, которые позже сменили сайты-купонаторы. Впоследствии их значительно потеснили кэшбэк-сервисы, программы лояльности и привилегий, которые стали запускать банки и федеральные ритейлеры.

Однако их недостатки стали сдерживать развитие этого сегмента. К примеру, сервис одной торговой сети действует только в ней и ограничивает выбор потребителя. Банковский кэшбэк же предоставляет совсем небольшие бонусы за покупки. По этой причине независимые платформы являются более гибкими и привлекательными для потребителей. Кроме того, они позволяют им избавиться от необходимости носить с собой множество дисконтных карт.

Развитие электронной торговли продолжится в России, который произошел этой весной из-за пандемии коронавируса. По итогам 2019 года оборот российской розницы составил 33,6 трлн рублей. По оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), онлайн-торговля в 2020 году будет примерно на уровне 2,5 трлн рублей, что составит долю 7,5% рынка.

Мобильное приложение Sessia можно бесплатно скачать по ссылке.