Навальный: спорный диагноз

Российский оппозиционный блогер Алексей Навальный всё ещё пребывает в медикаментозной коме. Его состояние немецкие врачи оценивают, как серьезное, но признают, что угрозы для жизни нет.

Зато как снежный ком вокруг скандального политика растут угрозы политические: громкими заявлениями в адрес Кремля сыплет и Берлин, и Брюссель. Уже после первых выводов, озвученных немецкими врачами из клиники Шарите, канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас «настоятельно призвали» российские власти определить и привлечь к ответственности виновных в отравлении российского блогера. К проведению независимого расследования призвал и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Борель.

«Совершенно необходимо, чтобы российские власти безотлагательно инициировали независимое и прозрачное расследование по факту отравления г-на Навального. Российский народ, равно как и международное сообщество, требуют представить факты, стоящие за отравлением Навального», — заявил глава европейской дипломатии.

А был ли яд?

В Кремле на эту эскападу отреагировали спокойно. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, повод для расследования появится лишь в случае, если отравление Навального подтвердится. И будет установлено конкретное вещество.

«Мы не можем относиться серьезно к озвученным вами обвинениям. Это обвинения, которые абсолютно никак не могут быть правдой и скорее являются пустым шумом. Поэтому серьёзно мы к этому относиться не намерены», — заявил Песков журналистам.

«Мы не понимаем, на каком основании наши немецкие коллеги так спешат использовать слово «отравление»», — цитирует Пескова Bloomberg.

По факту у «немецких коллег» есть пока только предварительные выводы немецких врачей. Которые обнаружили «признаки отравления».

Проведённые в Шарите клинические исследования свидетельствуют об интоксикации организма политика субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Как отмечается в пресс-релизе, опубликованном немецкой больницей, специалисты начали серию всесторонних исследований для выявления конкретного вещества.

YURI KOCHETKOV/EPA

«В соответствии с поставленным диагнозом сейчас пациент получает антидот атропин. Прогноз Алексея Навального остается неясным: нельзя исключать возможность долгосрочных эффектов, особенно, влияющих на нервную систему», — говорится в сообщении медицинского учреждения.

При этом Дмитрий Песков отметил, что ничего нового немецкие врачи не обнаружили: их аналитика совпадает с выводами российских коллег. Пресс-секретарь президента обратил внимание на то, что факт понижения холинэстеразы медики из Омска установили в первые же часы после госпитализации Навального. И атропин блогеру начали вводить в первый час пребывания в реанимации.

«Таким образом, вы, наверное, здесь сами отчётливо сможете проследить, сама аналитика медицинская абсолютно совпадает и у наших докторов, и у немецких, но выводы разнятся», — добавил Песков.

Всё яд и всё лекарство

Российские врачи не обнаружили яда ни в крови, ни в моче одиозного пациента. Их основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение в крови сахара.

Однако первыми об отравлении заговорили коллеги и родственники Навального. В частности, пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш полагает, что политика отравили. Предположительно, подмешав что-то в еду или питье. При этом приближенные блогера отмечали, что в день злополучного рейса, закончившегося для Навального госпитализацией в омскую больницу скорой медицинской помощи, пациент пил только чай в кафе аэропорта.

Некоторые СМИ тут же вспомнили, что ингибиторы холинэстеразы используются в качестве инсектицидов и известны как боевые отравляющие вещества. К семейству которых относится и печально известный «Новичок».

Но дело в том, что вещества, принадлежащие к этой фармакологической группе, используются и в ряде медицинских препаратов, которые применяют при лечении миастении, невритов, амиотрофического склероза, болезни Альцгеймера, психических патологиях, а также, например, для повышения тонуса и моторики ЖКТ (в том числе, для купирования симптомов хронического гастрита, а также анорексии, изжоги, тошноты и рвоты).

То есть, это не секретное вещество, рожденное и скрытое в лабораториях. Оно содержится в достаточно широком спектре препаратов. И не только. Широко известный врач Александр Мясников (доктор Мясников) в своем канале в Telegram напомнил, что одним из самых распространенных источников «ингибиторов холинэстеразы» являются органофосфатные удобрения. И ежегодно в мире «травятся» этими веществами около 3 миллиона человек.

Впрочем, версию с отравлением удобрениями популярный врач и телеведущий отмел. По его мнению, вполне могло иметь место неосторожное обращение с лекарствами: «… есть ещё и официальные лекарства — ингибиторы холинэстеразы. Применяются для лечения болезни Альцгеймера. Но и для улучшения памяти, как стимулятор мозговой деятельности. Например, захотел молодой политик улучшить работоспособность и память, взял ударную дозу таблеток, потом не поел, выпил лишнего и передоз! Может такое быть? Ну более вероятно, чем удобрения или недоучка—отравитель!».

Естественно, определить реальную причину происшествия можно будет лишь обнаружив конкретные вещества. У Шарите обширный опыт работы с этой группой веществ. Как и спасения российских оппозиционеров. В 2018 году туда с признаками отравления попал издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов. Тогда врачи выяснили, что участник скандальной группы Pussy Riot страдает антихолинергическим синдромом. Его вызывают вещества, которые, в частности, содержатся в лекарствах, использующихся для лечения депрессий и психических расстройств. Те самые ингибиторы холинэстеразы.

При этом именно Верзилов, по информации DW, договорился с Шарите о госпитализации Алексея Навального. А транспортировку организовал кинопродюсер и основатель организации Cinema fоr Peace Яка Бизиль, в 2018 году сделавший то же самое для основателя «Медиазоны». «…все считают, что Шарите — лучший вариант», — заявил изданию Верзилов, отвечая на вопрос о том, согласна ли на перевозку мужа в эту клинику супруга Навального.