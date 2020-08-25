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Тихановская заявила о начале «мирной революции» в Белоруссии

Москва, 25.08.2020

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время онлайн-выступления перед депутатами Европарламента заявила, что в стране началась «мирная революция».

По её словам, она и её сторонники не являются больше оппозицией, так как представляют большинство белорусского народа, передаёт РИА Новости.

«Сейчас происходит мирная революция, которая не является геополитической по своей природе. Эта революция ни пророссийская, ни антироссийская, ни проевропейская, ни антиевропейская. Это демократическая революция. Это борьба белорусского народа, который хочет решать за себя, за то, чтобы свободно выбирать своих лидеров и решать свою судьбу», – резюмировала Тихановская.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Согласно данным ЦИК, он набрал более 80% голосов избирателей. За объединённого кандидата от оппозиции отдали свои голоса около 10% избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли несколько человек, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.

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