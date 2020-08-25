Трамп заявил, о величайшей афере в истории политики

В отличие от демократов республиканцы все же решили провести очную партийную конференцию (NRC) для избрания кандидатов на предстоящих в ноябре выборах президента. Правда, в Шарлотт, Северная Каролина, в целях безопасности съехались не две тысячи делегатов, как обычно, а всего лишь три с небольшим сотни.

Формально конвенция в Шарлотте проходит с соблюдением всех мер безопасности. Всем делегатам, к примеру, выдали сумки с набором защитных масок, перчаток и санитайзеров. Тем не менее, многие делегаты, очевидно следуя примеру самого Трампа, или вообще не надевают маски, или спускают их на подбородок или и вовсе вешают на ухо. Так, что не стоит удивляться, если через неделю – другую в разных концах США произойдут новые вспышки инфекции.

С другой стороны, в первый день работы NRC в Шарлотт неожиданно прилетел Дональд Трамп и выступил с обращением к однопартийцам. Кстати, и в этом он остался верен себе – кандидаты не выступают перед делегатами в первый день.

Конвенция избрала Дональда Трампа и Марка Пенса кандидатами от Республиканской партии США на выборах на посты президента и вице-президента соответственно.

«Наша партия едина, наши сторонники полны энергии,- сообщила собравшимся председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниель.- Теперь мы двинемся, уверенные в своих силах и победе, к переизбранию президента Трампа и вице-президента Майка Пенса через 70 дней».

Главный республиканец перечислила достижения Дональда Трампа на посту президента. Это, по ее мнению, и сотни километров стены на границе с Мексикой, и назначение консервативных судей, включая двух судей Верховного суда; и борьба за энергетическую независимость Америки; и убийства лидеров террористов, и даже мирное соглашение, подписанное на днях Израилем и ОАЭ.

Формально президент Трамп примет свое выдвижение в Белом доме в последний день работы конференции, в четверг. Тем не менее, понедельничное выступление Трампа оправдало ожидания его сторонников. Верный себе американский президент разоблачил «величайшее аферу в истории политики». Причем, не в истории США, а всего человечества. Естественно, его хотят совершить демократы. И естественно, речь идет о голосовании в ноябре по почте, на котором, ссылаясь на пандемию коронавирусной инфекции, настаивают демократы и против которого так же категорически выступает нынешний хозяин Белого дома. Свои возражения он, когда находится в благодушном настроении, объясняет тем, что почтовая служба США не готова к такому голосованию в масштабах всей страны, что неизбежно приведет к накладкам и вполне может повлиять на результат выборов. Когда же Трамп находится в боевом настроении, как в Шарлотте, он прямо говорит о готовящихся его противниками массовых подделках подписей, вбросах и прочих махинациях.

Сейчас много говорят о раскладе сил накануне выборов и о шансах претендентов. Выступая в понедельник, Дональд Трамп заявил, что если выборы будут открытыми и честными, то он обязательно победит.

«Единственный способ отнять у меня эти выборы,- сказал президент 336 делегатам,- это провести нечестные выборы! Они попытаются украсть выборы!»

Кстати, сам Трамп до последнего времени относился к голосованию по почте, которое является общепринятой практикой во многих штатах, положительно. На прошлой неделе юристы Белого дома не сумели убедить судью в том, что результаты голосования по почте в суде легко фальсифицировать. Однако это не помешало ему заявить в Шарлотте, что демократы при помощи голосования по почте могут украсть миллионы голосов.

Конечно, не все республиканцы согласны с тем, что делает на посту президента США Дональд Трамп, но, очевидно, оппоненты главы государства не попали на NRC. Тон, по крайней мере, в первый день работы конвенции задавали горячие сторонники Трампа.

«Ни один президент не сделал больше для американцев в свои первые четыре года пребывания в Белом доме (чем Трамп),- заявил, к примеру, Майкл Уэтли, председатель республиканцев в Северной Каролине.- Он дает обещания и выполняет их!»

Но конечно, самим горячим сторонникам президента трудно обойти его самого, когда дело доходит до оценок работы главы государства. В своем выступлении он уделил себе, любимому, много места и не скупился на похвалы. При нем экономика США достигла невиданных высот, а американцы – невиданного благоденствия. И если бы не пандемия, в которой он с заслуживающим лучшего применения упорством продолжает обвинять Китай, то все было бы как нельзя лучше и сейчас и ни о какой борьбе на выборах не было бы и речи.