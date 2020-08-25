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Мировая туриндустрия за пять месяцев года потеряла треть триллиона долларов

Москва, 25.08.2020
#Туризм
#Мир
  • Мировая туриндустрия за пять месяцев года потеряла треть триллиона долларов

Zuma\TASS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал об убытках, которые причинил коронавирус Covid-19 глобальной туристической отрасли, третьему по значимости экспортному сектору мировой экономики после производства топлива и химических веществ, который составлял в 2019 году 7% от глобальной торговли. Только за январь-май 2020 года турсектор потерял почти треть триллиона долларов. К тому же, под угрозой оказались более 120 миллионов рабочих мест.

«В турсекторе работает каждый десятый житель Земли,- подчеркнул Антониу Гутерриш.- Турсектор обеспечивает средствами к существованию сотни миллионов людей, не занятых в нем непосредственно».

Значимость туризма переоценить трудно, потому что он не только важная составная часть глобальной экономики, но и позволяет жителям планеты обмениваться культурными ценностями и сближает их.

Пандемия новой коронавирусной инфекции очень сильно ударила по туристической отрасли. Турпоток снизился более чем на половину, соответственно резко упали и доходы.

По словам генсека ООН, негативное воздействие коронавируса на туризм – «очень сильный шок» даже для богатых развитых стран, но для «развивающихся стран и особенно островных государств и стран Африки это (пандемия) – катастрофа».

Пандемия, действительно, сильнейшее потрясение для турсекторов развивающихся стран, потому что в отдельных государствах доля турсектора в ВВП превышает 20%.

Сандра Карвао, возглавляющая отдел по изучению и конкурентоспособности туристского рынка во Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), сообщила, что экспортные потери турсектора в первые пять месяцев этого года составили 320 млрд долларов и втрое превысили потери всего 2009 года, на который пришелся пик мирового финансового кризиса.

«Ни одной стране не удалось уберечь свой турсектор от Covid»,- сказала она.

Согласно прогнозу UNWTO, за весь 2020-й год глобальный турсектор может потерять от 0,96 до 1,2 трлн долларов. Это приведет к снижению ВВП всей планеты на 1,5 – 2,8%.

Ситуация в турсекторе сказывается и на связанных с ним отраслях экономики, включая производство продуктов питания, в котором в масштабах всей планеты задействованы 144 млн человек. Существенная часть их тоже может потерять работу.

Особенно уязвимы перед коронавирусом небольшие туроператоры.

Генсек Гутерриш особенно обратил внимание на культурную составляющую туризма, который является, по его словам, «ключевым средством сохранения природного и культурного наследия».

На «природный» туризм приходится приблизительно 7% от всего турсектора. Причем, этот сегмент развивается особенно быстро – до 3% роста ежегодно.

«Падение доходов привело к усилению браконьерства и уничтожению окружающей среды вокруг охраняемых территорий,- подчеркнул генсек опасность кризиса в туротрасли для природы.- Оно (обвал доходов) также приведет к закрытию многих объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые обеспечивают средствами для существования проживающее поблизости население».

Карвао также сказала, что «восстановление будет очень сильно зависеть от того, как будет проходить пандемия и от положения и в экономике».

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