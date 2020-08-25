В Кремле ответили на обвинения в адрес российских властей из-за Навального

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей из-за болезни российского оппозиционного политика Алексея Навального.

По словам представителя Кремля, утверждения о причастности Москвы к «отравлению» – неправда, передаёт РИА Новости.

«Мы не можем относиться серьёзно к озвученным обвинениям, – подчеркнул Песков. – Это обвинения, которые абсолютно никак не могут быть правдой и скорее являются пустым шумом. Поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены».

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что аналитика российских и немецких врачей по состоянию здоровья Навального совпадает. Кроме того, он напомнил, что наши врачи пониженную холинэстеразу диагностировали сразу – в первые часы в больнице в Омске.

«Более того, они также давали Навальному атропин, который применяют сейчас германские специалисты. Тем не менее причину понижения уровня холинэстеразы выяснить пока не удается, анализы не показывают конкретное вещество», – резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас, комментируя данные немецких медиков о следах интоксикации в организме Алексея Навального, призвали власти РФ «до конца» и в полном объёме прояснить произошедшее и наказать, тех кто может быть причастен.

«Ввиду выдающейся роли господина Навального местные власти настоятельно призывают к тому, чтобы это деяние было до конца прояснено – и в полной транспарентности», – говорится в заявлении, распространенном пресс-службой канцлера.

Напомним, утром 20 августа самолёт, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Его госпитализировали в реанимацию Больницы скорой медицинской помощи №1 и подключили к аппарату ИВЛ. В субботу, 23 августа он был перевезён в берлинскую клинику Charite.