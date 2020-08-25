Вход/Регистрация Подписка

В Кремле ответили на обвинения в адрес российских властей из-за Навального

Москва, 25.08.2020

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей из-за болезни российского оппозиционного политика Алексея Навального.

По словам представителя Кремля, утверждения о причастности Москвы к «отравлению» – неправда, передаёт РИА Новости.

«Мы не можем относиться серьёзно к озвученным обвинениям, – подчеркнул Песков. – Это обвинения, которые абсолютно никак не могут быть правдой и скорее являются пустым шумом. Поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены».

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что аналитика российских и немецких врачей по состоянию здоровья Навального совпадает. Кроме того, он напомнил, что наши врачи пониженную холинэстеразу диагностировали сразу – в первые часы в больнице в Омске.

«Более того, они также давали Навальному атропин, который применяют сейчас германские специалисты. Тем не менее причину понижения уровня холинэстеразы выяснить пока не удается, анализы не показывают конкретное вещество», – резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас, комментируя данные немецких медиков о следах интоксикации в организме Алексея Навального, призвали власти РФ «до конца» и в полном объёме прояснить произошедшее и наказать, тех кто может быть причастен.

«Ввиду выдающейся роли господина Навального местные власти настоятельно призывают к тому, чтобы это деяние было до конца прояснено – и в полной транспарентности», – говорится в заявлении, распространенном пресс-службой канцлера.

Напомним, утром 20 августа самолёт, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Его госпитализировали в реанимацию Больницы скорой медицинской помощи №1 и подключили к аппарату ИВЛ. В субботу, 23 августа он был перевезён в берлинскую клинику Charite.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Иммунитет есть у всех переболевших Covid-19
    Речь идет не только и не столько об антителах, которые довольно быстро исчезают, сколько о специальных T-клетках
  2. Полная катастрофа в экономике Германии
    Восстановление немецкой экономики после пандемии будет зависеть от потребителей.
  3. Трамп заявил, о величайшей афере в истории политики
    Выступая перед делегатами Национальной конвенции республиканцев, Дональд Трамп обвинил демократов, что они хотят украсть у него победу при помощи голосования по почте.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама