Володин ответил на заявление Евросоюза по ситуации с Навальным

Спикер нижней палаты парламента РФ ответил на заявление Евросоюза, который обвинил власти нашей старны в болезни российского оппозиционного политика Алексея Навального.

По словам спикера Госдумы, такие заявления заставляют задуматься о возможной провокации со стороны Запада для очередных обвинений в адрес РФ, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков также ответил на обвинения в адрес властей РФ из-за болезни российского оппозиционного политика Алексея Навального.

По словам представителя Кремля, утверждения о причастности Москвы к «отравлению» – неправда.

«Мы не можем относиться серьёзно к озвученным обвинениям, – подчеркнул Песков. – Это обвинения, которые абсолютно никак не могут быть правдой и скорее являются пустым шумом. Поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены».

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Германии Хайко Маас, комментируя данные немецких медиков о следах интоксикации в организме Алексея Навального, призвали власти РФ «до конца» и в полном объёме прояснить произошедшее и наказать, тех кто может быть причастен.

«Ввиду выдающейся роли господина Навального местные власти настоятельно призывают к тому, чтобы это деяние было до конца прояснено – и в полной транспарентности», – говорится в заявлении, распространенном пресс-службой канцлера.

Напомним, утром 20 августа самолёт, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Его госпитализировали в реанимацию Больницы скорой медицинской помощи №1 и подключили к аппарату ИВЛ. В субботу, 23 августа он был перевезён в берлинскую клинику Charite.

Дискуссии вокруг случившегося с «главным российским оппозиционером» разгораются все сильнее. К ним уже подключились зарубежные политики. Однако громких заявлений в этой ситуации пока больше, чем фактов.

Подробно об этом читайте в материале «Эксперт-Online» «Спорный диагноз Навального».