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Впервые совершен прыжок с парашютом из самолета на солнечной энергии

Москва, 25.08.2020
  • Впервые совершен прыжок с парашютом из самолета на солнечной энергии

Первый прыжок с парашютом с самолета на электрической «тяге» совершен на западе Швейцарии с высоты 1520 метров

Фото компании SolarStratos

Впервые в истории парашютист совершил прыжок из самолета с электродвижком, питающимся от солнечной энергии, после того, как самолет поднялся на высоту 1520 метров над западной Швейцарией, сообщили организаторы мероприятия.

Двухместный прототип самолета совершил испытательный полет в хорошую погоду и для продвижения развития возобновляемых источников энергии.

Парашютист Рафаэль Домьян во время своего прыжка достиг скорости падения в 150 километров в час, приземлившись недалеко от проектной базы в Пайерне.

«Сегодня чего случилось впервые, но самое главное, (это) первый случай, когда кто-то прыгнул с электрического самолета. И это то, что меняет будущее этого вида спорта для парашютистов», - сказал Домьян, инициатор проекта SolarStratos и второй пилот самолета.

По его словам, это был первый раз, когда был совершен прыжок из самолета с двигателем на солнечной энергии.

В 2022 году команда планирует совершить высотный полет, используя исключительно солнечную энергию, с целью достичь стратосферы на высоте 20 тысяч метров.

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