Названы пять причин, по которым коронавирус может стать менее опасным

Рост случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Европе вызвал опасения прихода второй смертельной волны пандемии, но статистика, по крайней мере, пока свидетельствует о том, что вирус постепенно становится менее опасным для человека.

«Становится все очевиднее, что сейчас у заразившихся коронавирусом меньше шансов умереть по сравнению с зимой и весной,- пишут авторы статьи в научном журнале New Scientist.- Это справедливо как минимум для Европы».

В Великобритании, к примеру, сейчас количество новых заражений Covid-19 составляет в среднем 1060 в день, что является самым высоким показателем с середины июня, но при этом количество госпитализаций сейчас самое низкое с начала марта.

Можно говорить о том, что коронавирус становится менее опасным даже запаздывания в несколько недель после заражения госпитализаций и смертности.

Ученые приводят пять возможных причин, благодаря которым Covid-19 теряет свою смертельную силу:

1. Меняется возрастной состав больных

На начальном этапе пандемии инфекция свирепствовала в домах престарелых и поражала наиболее уязвимых для коронавируса стариков. Сейчас в этом отношении многое изменилось. В июне-июле доля людей в возрасте от 18 до 64 лет, заразившихся коронавирусом, выросла со средних 24% в неделю до 40%, говорится в исследовании, опубликованном в Financial Times.

Похоже, что пожилые люди сейчас лучше защищены от вируса, а молодые люди, которые в основном легче переносят болезнь, возобновили обычный образ жизни.

Возрастные изменения в составе инфицированных частично объясняет и снижение уровня смертности, по мнению сотрудника Оксфордского университета Джейсона Оке.

2. Резкий рост количества тестирований

Наверняка снижение опасности Covid-19 частично объясняется существенным ростом количества тестирований на вирус. К примеру, в Британии оно выросло с 13 тыс. в день в начале пандемии до 170 тыс. сейчас.

Если в марте и апреле проверяли в основном людей с ярко выраженными симптомами, то сейчас проверяют и людей со слабыми симптомами болезни или вообще без них.

Однако, это только внешнее ослабление опасности вируса, потому что с ростом количества тестирований, естественно, снижается смертность, но сам вирус при этом менее опасным не становится.

3. Улучшение методов лечения

Сейчас очевидно, что даже без учета статистических данных, количество выздоровевших увеличивается, потому что медики накопили опыт и повысили эффективность лечения.

Сейчас значительно реже пользуются аппаратами искусственной вентиляции легких и инвазивными методами, однако главным прорывом авторы статьи в FT считают применение дексаметазона, лекарства, значительно снижающего уровень смертности.

4. Более мягкий штамм коронавируса

Мнение медиков относительно того, ослаб ли сейчас по сравнению с весной сам вирус, разделились. Известно, что большинство вирусов в процессе мутации становятся менее сильными. Ученые считают, что в Европе сейчас в основном распространяется коронавирус D614G, который, с одной стороны, более заразный, но с другой, менее опасный. Однако с этим мнением согласны далеко не все специалисты.

5. Снижения доз

«Чем больше вирусов попадают в организм человека, тем тяжелее протекает болезнь»,- объясняет специалист по инфекционным заболеваниям из университета Калифорнии, Сан-Франциско, Моника Ганди.

Уменьшение дозы заражения объясняется переменами в сознании, произошедшими в обществе. Сейчас больше людей носят защитные маски, чаще моют руки и стараются избегать физических контактов с другими людьми. Выполнение требований социального дистанцирования неминуемо приводит к уменьшению дозы проникающих в организм вирусов, что в свою очередь ведет к снижению риска летального исхода.