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Акции дня: бумаги Petropavlovsk растут быстрее рынка

Москва, 26.08.2020

Корпоративный конфликт, дорожащее золото и хорошие рейтинги подогревают интерес к бумагам одного из крупнейших в России золотодобытчиков компании Petropavlovsk. За торговую сессию котировки выросли на +7,11% до 34,18 рублей за акцию.

В понедельник компания сообщила о смене независимого неисполнительного директора компании, им стал Малай Мукерджи, имеющий 40-летний опыт в горнодобывающей и сталелитейной промышленности в России и Восточной Европе. Это не первые кадровые перестановки в «Петропавловске», ранее из компании ушел основатель и гендиректор золотодобытчика Павел Масловский. Это произошло на фоне внутреннего корпоративного конфликта между акционерами.

На прошлой неделе Fitch повысило долгосрочный рейтинг Petropavlovsk с «В-» до «В», прогноз стабильный. Аналитики «ВТБ Капитал» рекомендуют покупать акции компании.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии в среду вырос на +0,76% до 3051,97 пункта, индекс РТС поднялся на +0,48% до 1273,24 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:02 мск  составила 45,81 доллара за баррель (-0,11%). Российская валюта слабела до 75,57 рублей за доллар. Стоимость золота составила 1948,2 долларов за унцию (+1,31%).

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