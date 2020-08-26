Алексиевич: Белоруссии для выхода из кризиса нужна помощь Путина

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, член Координационного совета белорусской оппозиции считает, что политический кризис в стране может разрешиться при участии мирового сообщества, в том числе России.

Об этом она заявила журналистам возле здания СК Белоруссии, куда ее вызвали на допрос. По словам Алексиевич, Белоруссии нужна помощь мира и, может быть, России, чтобы преодолеть этот кризис, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом писатель предположила, что сложная политическая обстановка в Белоруссии разрешится мирным путём.

«Думаю, что нас ждут долгие политические рокировки. И может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с нами. Сейчас он разговаривает только с Путиным, но, может, Путин нам поможет», – резюмировал Нобелевский лауреат, добавив, что Координационный совет оппозиции ставит своей задачей преодоление политического кризиса в Белоруссии, а не организацию государственного переворота.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление в Берлине, где должна пройти встреча министров обороны стран-членов Европейского Союза. Главный натовец заявил, что любые попытки белорусского правительства использовать Северо-Атлантический альянс как повод прибегнуть к насилию для подавления недовольства в стране ошибочны и не имеют под собой никаких оснований

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Согласно данным ЦИК, он набрал более 80% голосов избирателей. За объединённого кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую отдали свои голоса около 10% избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли несколько человек, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.