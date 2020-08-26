Вход/Регистрация Подписка

Берлин запретил проведение митингов против ограничительных мер из-за коронавируса

Москва, 26.08.2020
#Коронавирус
#Мир

Власти Берлина запретили запланированные на эти выходные демонстрации протестов против ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения пандемии коронавируса, передает Reuters.

Такие меры были приняты властями столицы Германии после того, как организаторы митинга в начале этого месяца не смогли сделать так, чтобы участники марша носили маски и придерживались социального дистанцирования.

Андреас Гейзель, сенатор по внутренним делам Берлина, сказал, что властям необходимо найти баланс между правом на свободу собраний и необходимостью оградить людей от распространения инфекции. 

«Мы все еще находимся в разгаре пандемии с растущим количеством инфекций», — сказал он.

Германии удалось сохранить относительно низкое количество случаев заражения COVID-19 и смертей по сравнению с некоторыми другими крупными европейскими странами, но количество новых ежедневных случаев заболеваний неуклонно растет с начала июля и их рост ускорился.

Около 20 тысяч человек, в том числе либертарианцы, конституционные лоялисты, сторонники крайне правых и активисты против вакцинации, прошли маршем по улицам Берлина 1 августа.

Гейзель сказал, что организаторы этого массового мероприятия сознательно нарушили правила, которые они ранее согласились соблюдать во время переговоров с полицией, включая ношение масок и сохранение социального дистанцирования.

«Такое поведение недопустимо. Власти не могут обходить это стороной», — сказал он, добавив, что не хочет, чтобы Берлин стал ареной для сторонников теории заговора и правых экстремистов.

По его словам, если толпы все же решат собраться, несмотря на запрет, полиции придется вмешаться.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Полная катастрофа в экономике Германии
    Восстановление немецкой экономики после пандемии будет зависеть от потребителей.
  2. Иммунитет есть у всех переболевших Covid-19
    Речь идет не только и не столько об антителах, которые довольно быстро исчезают, сколько о специальных T-клетках
  3. Трамп заявил о величайшей афере в истории политики
    Выступая перед делегатами Национальной конвенции республиканцев, Дональд Трамп обвинил демократов, что они хотят украсть у него победу при помощи голосования по почте.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама