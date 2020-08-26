Берлин запретил проведение митингов против ограничительных мер из-за коронавируса

Власти Берлина запретили запланированные на эти выходные демонстрации протестов против ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения пандемии коронавируса, передает Reuters.

Такие меры были приняты властями столицы Германии после того, как организаторы митинга в начале этого месяца не смогли сделать так, чтобы участники марша носили маски и придерживались социального дистанцирования.

Андреас Гейзель, сенатор по внутренним делам Берлина, сказал, что властям необходимо найти баланс между правом на свободу собраний и необходимостью оградить людей от распространения инфекции.

«Мы все еще находимся в разгаре пандемии с растущим количеством инфекций», — сказал он.

Германии удалось сохранить относительно низкое количество случаев заражения COVID-19 и смертей по сравнению с некоторыми другими крупными европейскими странами, но количество новых ежедневных случаев заболеваний неуклонно растет с начала июля и их рост ускорился.

Около 20 тысяч человек, в том числе либертарианцы, конституционные лоялисты, сторонники крайне правых и активисты против вакцинации, прошли маршем по улицам Берлина 1 августа.

Гейзель сказал, что организаторы этого массового мероприятия сознательно нарушили правила, которые они ранее согласились соблюдать во время переговоров с полицией, включая ношение масок и сохранение социального дистанцирования.

«Такое поведение недопустимо. Власти не могут обходить это стороной», — сказал он, добавив, что не хочет, чтобы Берлин стал ареной для сторонников теории заговора и правых экстремистов.

По его словам, если толпы все же решат собраться, несмотря на запрет, полиции придется вмешаться.