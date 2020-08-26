День греческого салата в Molon Lave

30 августа ресторан Molon Lave провожает лето и по традиции устраивает праздник греческого салата Хорьятики. Празднование выпадает на воскресенье, поэтому будут гулять по-семейному: большим застольем с танцами сиртаки, розыгрышем корзин с греческими продуктами из одноименной лавки и другими сюрпризами от семьи Каролидис.

С момента открытия ресторана цифра проданных салатов приближается к шестидесяти тысячам, о чем говорит счетчик, расположенный в центре зала над баром. Эта эпохальная цифра и гордость, потому как Хорьятики (именно так салат называют в Греции), это краеугольное блюдо всей греческой кухни, вобравшее в себя все душевное тепло и гостеприимство греков, дух средиземноморского побережья и традиций в одной тарелке.

Приходить рекомендуют голодными, с друзьями и близкими, без каких бы то ни было планов на вечер - гулять будут до победного, вкусно и весело, ведь именно так провожают лето в городе!

Начало: 19:00

MOLON LAVE

Большая Грузинская, 39

#молонтакойодин

+ 7 495 272 00 47