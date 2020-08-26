Финтех-подразделение Alibaba проведет крупнейшее в мире IPO

Крупнейшая финансово-технологическая компания Китая Ant Group, подразделение IT-гиганта Alibaba, подало бумаги для двойного первичного публичного размещения в Гонконге и на шанхайской бирже STAR Market. По объему IPO в первые семь месяцев этого года STAR Market, кстати, с 10,3 млрд долларов уступает, по данным Refinitiv, только Nasdaq.

Предполагается, что первичное публичное размещение Ant Group может стать крупнейшим в мире IPO и что оно принесет компании порядка 30 млрд долларов.

Ant считается крупнейшей в мире частной высокотехнологичной компанией. Размер компании и детали IPO не разглашаются, но предположительно она оценивается свыше 200 млрд долларов. Считается также, что компания надеется получить порядка 20 млрд долларов от первой продажи акций, но при благоприятном стечении обстоятельств сумма размещения может вырасти и до 30 миллиардов. В таком случае, IPO Ant Group обойдет нефтяного гиганта Aramco, получившего в декабре прошлого года от размещения 29,4 млрд долларов. Кстати, саудиты побили рекорд «родительской» компании Ant, Alibaba, получившей от IPO в 2014 году 25 млрд долларов.

Reuters сообщает, ссылаясь на свой источник, что Ant планирует выставить на продажу от 10 до 15% акций. О минимальном размещении 10% акций говорится и в заявлении самой Ant Group.

Что касается стоимости китайской финтех-компании, то при последнем цикле финансирования в 2018 г. она была оценена приблизительно в 150 млрд долларов. Тогда среди инвесторов были такие крупные компании, как Temasek Holdings Ltd и Warburg Pincus LLC.

Ant намерена потратить полученные от размещения средства на расширение базы своих пользователей, трансграничные операции, исследования и расширение компании.

Ant Group впервые обнародовала данные своей финансово-хозяйственной деятельности. Выручка компании в первые шесть месяцев 2020 года составила 72,5 млрд юаней (10,5 млрд долларов) и выросла на 40% по сравнению с тем же промежутком времени 2019 г. Прибыль за январь-июнь увеличилась в 12 раз и достигла 21,9 млрд юаней. Эти цифры свидетельствуют о том, что Ant, треть акций которой принадлежит Alibaba и контролируется ее основателем Джеком Ма, является очень устойчивой компанией и способна без особых проблем перенести такие потрясения, как пандемия.

Сфера деятельности Ant Group обширна: платежи, онлайн-банкинг, страхование, микрозаймы и так далее. Ее самый крупный и наиболее известный бизнес – одна из крупнейших платежных систем в мире Alipay с объемом платежей в 430 трлн юаней (62 трлн долларов). По состоянию на 1 июня, у Alipay было 711 миллионов активных пользователей. Только в КНР объем платежей Alipay, открытой в 2004 году по образцу американской системы PayPal, достигает 118 трлн юаней.