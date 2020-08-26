Коллекторам пообещали новые неприятности

Владимир Путин провел встречу с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым. На встрече обсуждался процесс реформирования службы. Отдельное внимание уделили вопросу работы коллекторов, сообщается на сайте Кремля. Глава ведомства напомнил, что рост взыскания в федеральный бюджет составил за три года 46%, и сообщил, что в ближайшее время будет решен вопрос о дополнительной численности и финансировании службы.

Как рассказал президенту Дмитрий Аристов, служба активно включилась в реформу. Первый этап был нормативно-правовой. Были подготовлены изменения в федеральные законы и изданы новые, всего более 200 нормативно-правовых актов различного уровня — от Федерального конституционного закона до ведомственных актов. Также прошли проверки состава службы, в ходе которых были выявлены нарушения.

Он напомнил, что коллектор — это достаточно новая функция, которую служба исполняет 3,5 года. Впервые на орган госвласти была возложена обязанность контролировать деятельность так называемых профессиональных взыскателей. Первая группа, которую ведомство контролирует, — профессиональные коллекторы, за которыми надзор осуществляем мы, их на данный момент 321 организация, с учетом структурных подразделений, филиалов, представительств по всей территории страны их 800, в 59 субъектах они действуют. Это первая. Их занесли все в государственный реестр. Уже проведено 1 200 внеплановых проверок, составлено 7 тысяч протоколов, вынесено штрафов судами на 235 млн. руб.

Однако, посетовал Дмитрий Аристов, есть и вторая группа, самая крупная — микрофинансовые организации, их 1 606 — это без учета структурных подразделений, филиалов и представительств. Они не выполняют основной вид деятельности — взыскание задолженности, он у них дополнительный, поэтому в реестр не вносится по закону, и они пока функционируют в этой части без контроля со стороны службы судебных приставов. Но по анализу 80 тысяч жалоб, которые в ФССП поступили за 3,5 года — 50% всех нарушений совершено именно ими.

В свою очередь, Владимир Путин потребовал решить этот вопрос. «Представьте мне свои предложения. Я, конечно, вас поддержу. Поэтапно, конечно, должно быть, но это должно быть сделано. Потому что то, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех, — и подконтрольных вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль», — отметил президент.

Проблема коллекторов — одна из главных в пуле проблем отечественного кредитного сектора, признает совладелец инвестиционно-девелоперского холдинга Styness Максим Лалакин. Он напоминает, что в 2016 году был принят закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. И дальше есть только два правильных ответа на этот вопрос — либо закон неэффективен, либо он просто не исполняется надлежащим образом. Коллекторы — очень важная составляющая финансового организма. Кредитная история нашей страны насчитывает не более 20 лет и граждане ещё не совсем осознали важность возврата долгов, будь то банки или микрокредитные организации. Но превышение полномочий коллектороами — категорически недопустимо и должно караться всей строгостью закона, уверен эксперт.

Еще более радикальное мнение высказывает член генерального совета Деловой России Владимир Кузнецов. По его мнению, деятельность коллекторских агентств вообще должна быть полностью остановлена. «На память всплывают сотни историй с печальным концом, в которых фигурируют коллекторы. Либо дело заканчивалось суицидом, а это явная статья "Доведение до самоубийства", либо членовредительством, либо порчей имущества. Спешу напомнить главе ФССП, что монополией на насилие у нас обладает исключительно государство. Если человек должен денег банку, этим вопросом должно заниматься исключительно государство! Именно поэтому коллекторские агентства должны прекратить свое существование на территории РФ», — говорит он.

Президент не просто так обратился к этому вопросу — еще в прошлом году Минюст публиковал законопроект, предполагающий передать полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях по части статьи 14.57 КоАП в пользу должностных лиц ФССП, напоминает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Иными словами, сотрудники ФССП наделяются полномочиями самостоятельно привлекать к административной ответственности коллекторов, действия которых, по мнению должников, являются чрезмерными или незаконными. По факту, ФССП может больше штрафовать коллекторские агентства, а заемщики получают дополнительный канал противодействия в диалоге с чрезмерно настойчивыми взыскателями.

Передача таких полномочий ФССП является частью работы государства над ужесточением контроля над этим рынком, указывает Дмитрий Шевченко. Однако все осложняется тем, что на текущий момент ФССП загружена традиционными обязанностями и на выполнение этих функций, как отметил господин Аристов, требуются дополнительные средства из бюджета и новые кадры. 400 компетентных сотрудников, — достаточно внушительное количество. И вполне ожидаемо, что на деле ситуация с контролем за коллекторами пока не изменилась, хотя сам по себе замысел по концентрации контроля в одном ведомстве имел высокие оценки.

Пока данный законопроект не одобрен, по общим прогнозам, реально служба сможет начать осуществлять эту деятельность не раньше начала следующего года, поскольку сейчас существует достаточно много мер по надзору за коллекторами, и участники рынка считают их избыточными. Напомним, что основной закон, серьезно усложнивший жизнь легальным коллекторам, был принят в 2016 году, согласно ему был создан госреестр коллекторских агентств, при этом были наложены ограничения на самостоятельное взыскание долгов со стороны МФО и ломбардов. Коллекторам запретили звонить должникам чаще раза в день, двух раз в неделю и 4-х раз в месяц, а также встречаться с ними чаще раза в неделю. Не разрешено также тревожить должников поздно вечером, в ночные часы или ранним утром.

Также коллекторам официально было запрещено использовать психологическое и физическое давление на должников, а также привлекать к взысканию лиц, имеющих криминальное прошлое. Все эти меры в какой-то степени сделали коллекторский рынок более цивилизованным, однако основная проблема — не всегда подконтрольная заемщику процедура передачи просроченного долга на баланс взыскателей не решена, а значит, сложности по цивилизованному возврату долга также никуда не исчезли.

Напомним, что согласно закону о «Потребительском кредите» у заемщика есть право выбора — запретить кредитору или не запретить уступку прав по долгу третьим лицам. Закон позволяет отказаться от этого пункта при детальном изучении договора о займе, по нормам на это у заемщика есть 5 дней, однако большая часть кредиторов не заинтересована в таком волеизъявлении заемщика, поэтому пользуются юридической неграмотностью последних и настаивают на немедленном подписании документов.

По мнению юриста, пока проблема по перетоку плохих долгов на баланс коллекторов не будет разрешена, какие-либо нововведения по ограничению коллекторской деятельности к реальным результатам не приведут. Перевод полных полномочий по наложению штрафов без решения суда на ФССП также может спровоцировать поток жалоб на коллекторов-конкурентов со стороны недобросовестных игроков рынка. И вместо наведения порядка и упорядочения работы службы, ФССП может получить еще больший объем работы, на деле не приносящей реальных результатов.