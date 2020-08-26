Коронавирус COVID-19 в России: статистика заболевших и умерших на 26 августа

Согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 4 676 новых больных коронавирусом.

Таким образом, по данным оперативного штаба, к утру 26 августа в 85 регионах страны зафиксировано 970 865 заболевших COVID-19. Из них выздоровели – 786 150 (+6 403). За время эпидемии жертвами коронавируса в РФ стали 16 683 человек (+115 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где за сутки выявили 640 новых заболевших. На втором месте – Санкт-Петербург (+181). Далее следуют Подмосковье (+143), Ростовская область (+130) и Нижегородская область (+129)

Напомним, 25 августа в России было зафиксировано 4 696 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.