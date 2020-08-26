Курс доллара: в Сбербанке назвали причину обвала рубля

Вчерашний день российский рубль завершил резко снизившись к основным резервным мировым валютам на фоне бегства глобальных инвесторов от риска и ухода в защитные активы.

При этом основную часть вторника рубль торговался «в нулях» в обеих парах, а утром и вовсе укреплялся. Так, по данным на 10:00 мск на торгах Мосбиржи доллар стоил 74,59 руб. В дальнейшем рубль продолжил расти и к 11:00 мск составлял уже 74,51 руб. Эксперты объяснили это настроением на мировых рынках, которые улучшились благодаря некоторым довольно позитивным комментариям о прогрессе, достигнутом по торговому соглашению между Вашингтону и Пекином.

Однако главенствовал на биржи рубль совсем недолго. По данным на 13:20 мск курс доллара составлял уже 74,70 руб. Крутое пике для национальной валюты началось примерно 16:00 мск, сразу после открытия торговой сессии в США.

Пик падения рубля пришёлся на вечер. К закрытию основной торговой сессии на Московской бирже, курс доллара составил 75,39 руб., что на 72 коп. выше уровня закрытия понедельника – это максимум с 4 мая. Евро стоил 89,08 руб., подорожав на 1,115 руб. Тем самым единая валюта ЕС поднялась выше 89,00 руб. впервые с 30 марта.

По мнению большинства экспертов, драйверами для обвала российской валюты стали прежде всего геополитические факторы. Речь идёт о событиях в Белоруссии, а также об обвинениях России в отравлении оппозиционного политика Алексея Навального, который проходит сейчас лечение в немецкой клинике.

Кроме того, во вторник российские экспортёры уплатили в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. Предположительно, объём этих платежей мог составить около 300 млрд руб. Теперь, когда эти платежи остались позади, нацвалюта лишилась ещё одного фактора поддержки. Также аналитики не исключают, что идёт процесс вывода гражданами валютных средств с банковских счетов, которые больше не приносят ощутимый процентный доход. Всё это в совокупности и привело к тому, что накануне вечером доллар вырос более чем на 1%, а евро и вовсе почти на 1,5%.

Елена Кожухова из ИК «Велес Капитал» считает, что ухудшение настроений на зарубежных фондовых площадках назвать удивительными нельзя. Она напомнила, что все российские активы, в том числе рубль остаются сейчас под давлением геополитической неопределенности.

«В этих условиях спрос наблюдается лишь на отдельные акции, которые растут благодаря корпоративным историям. Так что ожидать в ближайшей перспективе какого-то широкомасштабного ралли отечественного рынка или существенного восстановления рубля пока не приходится», – предположила она.

Аналитики Sberbank Investment Research, также отметили, что рубль вчера дешевел на фоне растущих геополитических рисков. Один из них, как пояснили они, связан с ситуацией вокруг болезни Алексея Навального.

«Власти Германии уже призвали Москву расследовать инцидент с оппозиционером после того, как врачи из клиники, где он проходит лечение, заявили, что Навальный, вероятно, был отравлен. Ранее представители США также заявляли, что внимательно следят за этой ситуацией. В такой обстановке инвесторы, что вполне естественно, избавляются от рублёвых активов, ослабляя курс нацвалюты», – подчеркнули аналитики крупнейшей кредитной организации страны.

О связи геополитики и курс рубля рассказал и Дмитрий Полевой из РФПИ. По его мнению, против нашей валюты играют негативные сигналы из Белоруссии. При этом он напомнил, что генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид заявила, что работа над персональными санкциями в связи с ситуацией в этой стране продолжается, министры иностранных дел ЕС обсудят их на встрече в Берлине 27-28 августа, после чего курс белорусского рубля продолжит лететь в пропасть, что может сказаться и на нашем рубле», – считает он.

Дмитрий Хомяков из «КСП Капитал УА», также полагает, что основным фактором, который оказывает негативное влияние на рубль, является политическая напряженность в соседней Белоруссии.

«Пока там будут продолжаться все эти события, сохранится и мощное давление на рубль. Среди внешних событий, которые также способны быть драйвером для курса рубля может стать, запланированное на четверг, выступление главы американского центробанка Джерома Пауэла. От риторики его выступления относительно инфляции и будущей политики Федрезерва во многом будут зависеть аппетиты инвесторов, которые либо продолжат бегство от риска, либо, наоборот вернутся к нему», – заявил Хомяков.

Между тем, Олег Кочетков из «МТС банка» считает, что кроме всего прочего, расти рублю не позволяет развивающийся валютный кризис в Турции.

«В последние дни под давлением оказывается не только российская валюта, но и многие валюты развивающихся рынков», – резюмировал он.