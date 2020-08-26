За какой клуб будет забивать голы Лионель Месси?

В мире футбола произошло очень громкое событие – Лионель Месси, лучший игрок планеты последних лет, заявил во вторник об уходе из «Барселоны», которой он отдал лучшие годы своей футбольной жизни. Естественно, заполучить такого футболиста мечтает любой клуб, но количество претендентов на аргентинца резко ограничивает его астрономическая цена.

Если говорить о географии, то наверняка попытается переманить Месси английский Манчестер. Причем, наверняка в борьбу за суперзвезду вступят оба манчестерских суперклуба: и «Сити» (МС), и «Юнайтед» (МЮ).

Что касается самого Лионеля, то его переезд на туманный Альбион несмотря на не самый подходящий для южанина климат вполне возможен. Он внимательно следит за играми премьер-лиги. К тому же, двое его близких друзей: Серхио Агуэро и Сеск Фабрегас много лет играли в Англии.

Наиболее логично будет выглядеть переход в «Манчестер Сити». Во-первых, этот клуб тренирует Пеп Гвардиола, много лет руководивший Месси в Барселоне, а во-вторых, Гвардиола увез с собой в Манчестер и опытный обслуживающий персонал, в частности Феррана Сорьяно и Тсики Бергиристайна, которые помогали Лионелю в Барселоне.

К тому же, «Сити» - один из очень немногих клубов, которые могут выполнить финансовые условия, необходимые для перехода великого аргентинца.

Однако испанские СМИ пишут, что «МС» ждет острейшая конкуренция со стороны земляков.

Говоря об Англии, нельзя исключать и другие клубы: «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал». На континенте наверняка с большим энтузиазмом встретили новость об уходе Месси из «Барселоны» в Париже. Финалист Лиги чемпионов этого года «Пари Сен-Жермен», конечно же, попытается воспользоваться такой редкой возможностью значительно усилиться к следующему сезону. Немаловажным преимуществом «ПСЖ» являются примерно такие же огромные финансовые возможности, как у «МС».

Что касается самого виновника ажиотажа, то он, по мнению большинства специалистов, предпочтет Манчестеру или Лондону Париж. К тому же, переезд в столицу Франции поможет ему воссоединиться с бразильцем Неймаром. Напомним, что уход Неймара из «Барсы» в 2017 г. стал одной из многих причин нынешних разногласий Лионеля Месси с испанским клубом.

В борьбе за аргентинскую суперзвезду может принять участие и миланский «Интер». Китайские владельцы «Интера», компания Suning Holdings, мечтает закончить девятилетнее доминирование в итальянском чемпионате туринского «Ювентуса». Говорят, что президент «Интера» Стивен Чзан уже встречался с представителями Месси и остался доволен переговорами.

Кстати, слухи о заинтересованности в Месси мадридского «Реала» быстро опровергли представители аргентинца. Месси никогда не будет играть за главного соперника «Барсы» несмотря на все его недовольство «Барсой», утверждают они.

Конечно, Лионель Месси может вернуться на родину и завершить карьеру футболиста в клубе из Росарио «Ньюэллс Олд Бойз». К тому же, он сам неоднократно говорил о мечте вернуться в Росарио в конце своей футбольной карьеры.

Однако Месси считает, что он еще может играть на очень высоком уровне не один год. Одного этого соображения вполне достаточно для того, чтобы исключить возвращение на родину. По крайней мере, сейчас.

По этой же причине можно исключить переезд Лионеля в Азию несмотря на восторги, с которыми описывают свою игру бывшие одноклубники Месси, Хави, который выступает сейчас в Катаре, и Иньеста, играющий в Японии.

Конечно, пусть и теоретически остается возможность, что Лионель Месси несмотря на искренность желания расстаться с «Барсой» может остаться в каталонском клубе. Нельзя все же исключать вероятность того, что вчерашнее заявление об уходе является крайним средством, чем-то вроде шантажа руководства команды и, в первую очередь, президента клуба Жозепа Марии Бартомеу.

Кстати, Бартомеу, большой поклонник судебных тяжб, может значительно осложнить уход лучшему футболисту планеты. К примеру, он может категорически потребовать за Месси 700 млн евро. Если же аргентинец попытается уйти как свободный агент, бесплатно, то Жозеп Бартомеу наверняка с удовольствием обратится в суд. Последний сценарий, кстати, будет самым страшным для всех поклонников футбола, не говоря уже о болельщиках самого Мессии, потому что в случае судебного разбирательства он едва ли сможет выйти на поле в сезоне 2020-21 годов.