МКБ начал использовать искусственный интеллект для распознавания данных клиентов

Московский кредитный банк (МКБ) внедрил технологию для распознавания паспортных данных клиентов, банковских карт и баркодов от российской компании Smart Engines.

Для совершения операций надо поднести карту или паспорт к камере смартфона. Данные мгновенно распознаются и вносятся в соответствующие поля платежной системы. Распознавание происходит даже при недостаточном или избыточном освещении, на ходу, при поездке в такси. Все вычисления выполняются на самом устройстве без передачи изображений на обработку в сторонние сервисы.

генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров предоставлено пресс-службой

«Применяемый подход гарантирует нашим клиентам безопасность и конфиденциальность пользовательских данных, а уникальные технологические решения минимизируют энергопотребление устройства пользователей, тем самым снижая негативное воздействие на окружающую среду», – подчеркнул генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

Технология особенно актуальна при выездном обслуживании клиентов.

заместитель председателя правления МКБ Сергей Путятинский предоставлено пресс-службой

«Smart IDReader показала свою эффективность, поэтому мы продолжаем применять эту технологию и для решения других задач. Помимо внедрения технологии в МКБ онлайн и ее использования при выездном обслуживании, данная технология была ранее интегрирована в системы дистрибуции банковских и страховых продуктов дочернего Банка СКС на автозаправочных комплексах и в банковское приложение «Мир Привилегий», – прокомментировал заместитель председателя правления МКБ Сергей Путятинский.