Мюзикл «День влюбленных» провел презентацию-девичник

Все пространство веранды Театра МДМ было стилизовано под девчачий предсвадебный праздник в розово-фиолетовых тонах, украшенный фонариками, свечами и цветами. Гости вели непринужденные беседы за шампанским и фотографировались с еще одной героиней вечера – большой гипсовой лошадью цвета фуксия в фате - в ожидании главного события вечера – премьеры номеров из мюзикла.

После приветственной речи продюсера мюзикла Дмитрия Богачева, который призвал всех «вести себя как попало, главное – получать удовольствие», прямо из зала на импровизированную сцену вышли артисты. В сопровождении живого бэнда были исполнены четыре зажигательных номера с танцами и оригинальными вокальными зарисовками. Кульминацией показа стал «бросок букета» главной героини в толпу будущих невест, который попал в руки девушек не сразу – сначала на лету его поймал актер Павел Лёвкин, исполнитель главной роли в мюзикле.

Мюзикл за столиками «День влюбленных» – это новая романтическая комедия, вдохновленная успехом бродвейского мюзикла «Первое свидание», который только за первый сезон посмотрели более ста тысяч зрителей. Просторный паркетный зал Театра МДМ снова превратится в необычное театральное пространство, где по вечерам зрители, сидя с бокалами за столиками импровизированного нью-йоркского бара, станут свидетелями одного дня из жизни влюбленных друг в друга героев. Она и он – две противоположности, которым придется сделать выбор, что важнее: личная свобода каждого или их общее счастье.

Премьера мюзикла «День влюбленных» состоится 19 сентября в Театре МДМ. Спектакль создан силами российской творческой команды: либретто – Михаил Дурненков, автор поэтических текстов – Женя Беркович, композитор – Евгений Загот, режиссер-постановщик – Анна Шевчук, хореограф – Ирина Кашуба, художник по костюмам –Анастасия Пугашкина, художник-постановщик и художник по свету – Александр Сиваев.

Яркую презентацию мюзикла гости девичника увидели в исполнении артистов: Юлии Чураковой, Павла Лёвкина, Алексея Боброва, Анны Гученковой, Юлии Ивы, Алексея Секирина, Андрея Школдыченко и Владислава Юдина. Также в ролях: Станислав Беляев, Анна Глаубэ, Александр Казьмин, , Екатерина Лисоченко, Эльвина Мухутдинова, Олег Савцов, Евгений Скочин и Александр Суханов.

Дмитрий Богачев:

«Как известно, особо заводные девчонки накануне свадьбы обычно устраивают девичники – мы эту традицию решили поддержать, пригласили друзей и устроили спонтанный, импровизированный праздник, к которому присоединились наши артисты и музыканты, чтобы показать всем гостям несколько номеров из нового мюзикла за столиками «День влюбленных» – без сцены, декораций и каких-либо правил. Спектакль – романтическая комедия о том, как он и она решают сделать друг другу сюрприз и в тайне друг от друга пытаются полностью спланировать свадьбу. Что из этого вышло все узнают 19 сентября, на премьере мюзикла. Хочу сказать, что это уже вторая постановка в актуальном модном формате мюзикла за столиками в ряду наших романтических спектаклей в фойе Театра МДМ, превращенного в бар. Сюжет раскрыт силами наших авторов – прекрасного драматурга, известного по работам в направлении «Новая драма», Михаила Дурненкова, автора стихов, которая работала над русскими текстами для многих бродвейских мюзиклов, Жени Беркович и композитора Евгения Загота».

Евгений Загот:

«В прошлом году мы представили зрителям постановку «Первое свидание». Формат мюзикла за столиками настолько полюбился зрителям, что в этом сезоне мы представим новую романтическую историю «День влюбленных». Действие происходит в Нью-Йорке, в наши дни и герои затрагивают типичные проблемы 30-летних: одиночество, отношения, вопросы самоидентификации. Что особенно интересно - время в постановке сжато, спектакль идет дольше, чем реальная история, рассказанная в нем – такой прием встречается в театре довольно редко. Потому что у нас многие номера – это сюжеты из подсознания наших героев. Возникают сестры, мамы, папы, которые норовят разрушить свадьбу. Но на самом деле - это никакие не родственники ставят палки в колеса, это их внутренние сомнения мешают им сделать правильный выбор… Музыка в спектакле очень разноплановая, здесь и классический бродвейский инди-рок, и настоящий диснеевский uplifting, от которого сердце разворачивается, и электро-свинг, и софт-рок, и фанк-рок – и это только половина. Каждый трек подходит персонажу, как одежка. И все это приправлено внушительной дозой юмора. Поэтому сегодняшний формат презентации – девичник – идеально вписывается в концепцию нашего спектакля!»

Михаил Дурненков:

«То, что зритель увидит в «Дне влюбленных» – несвойственный для меня жанр, но я все равно взялся за ту работу, мне стало интересно, мюзикл – это отдельная страна, я туда никогда не ходил и вот попробовал. И, честно сказать, увлёкся. Очень азартная у нас команда была. Ведь мюзикл не сочиняется одним человеком, здесь и композитор, и режиссёр, и драматург, и автор поэтических текстов. Все существуют вместе от начала и до конца. Это был абсолютно новый для меня опыт, увлекательный».

Анна Шевчук:

«В период пандемии мы связывались с Мишей Дурненковым по зуму и страшно радовались друг другу и новым идеям. И вот работали так, дистанционно, обсуждали, спорили. Но когда я пришла к артистам с пьесой Миши, я сказала: «Это скетч, ребят. Не хватает здесь жизни, обстоятельств. Давайте придумывать, как можно докрутить». И вот мы начали сочинять. Позачеркивали почти весь текст, понаписали свой. Я вообще всегда все переписываю, ну, кроме Чехова. И вот пошли работать на сцену. А что-то не то. Вернули одну Мишину реплику, вторую, третью. Приходила и говорила: «Шутка, которую мы придумали не работает, у Миши лучше». Так мы начинали, но потом привыкли друг к другу, сработались… Вообще, у нас получилась очень реальная история. Про то, что мы должны пройти непростые ситуации, где-то потерять, что-то приобрести и, самое главное, открыться, измениться и стать лучше. Нужно уметь чем-то жертвовать, если мы хотим жить вместе с человеком, которого любим».

Юлия Чуракова:

«Работать в мюзикле такого формата, когда зритель так близко, довольно сложно – он все видит. Ты не можешь наиграть, пережать, недодать. Все должно быть сделано очень тонко, чтобы зритель тебе поверил. Что же касается музыки – Евгений Загот написал замечательный материал. Очень современный, вдохновляющий – послушаешь и жить хочется. Говорю, а у самой мурашки по коже. В спектакле красивейшие дуэты, зажигательные номера – невозможно усидеть на месте!»

Юлия Ива:

«Репетиции проходят очень плотно, насыщено и интересно, потому что у артистов есть возможность самим что-нибудь предлагать, привносить танцевальные новшества, свои идеи. Идти от характера, что-то придумывать – как в хореографии, так и в вокале. Конечно, у нас есть музыкальный руководитель, который направляет, но есть возможность и артистам максимально раскрыться. Мы вдохновились бродвейской версией «Первого свидания» и вложились в «День влюбленных» по полной, чтобы ещё больше заинтересовать зрителей. И эта постановка будет кардинально отличаться от «Первого свидания», потому что это наша версия. Каждый музыкальный номер – маленькая история одного дня из жизни главных героев. Мы будем открывать и раскрывать секреты их семей, рассказывать о проблемах, с которыми они сталкиваются перед свадьбой. Это совсем не продолжение. Это что-то совершенно новое!»

Павел Левкин:

«Мюзикл «День влюбленных» про молодого человека, который сделал предложение своей девушке, и они вот на подъёме начинают обсуждать свадьбу. Два абсолютно счастливых человека, которые уверены, как многие молодожёны, что главное, что у них есть – это любовь, а все остальное приложится, ничего больше делать не нужно. И в процессе спектакля, обсуждая свадьбу, они сталкиваются с моментами, которые не приемлют друг в друге. Вскрываются болевые точки. Вывод один – над отношениями надо работать, идти на компромиссы, уметь принимать позицию любимого тебе человека… Сегодня мы показали драйвовые номера и может сложиться впечатление, что это чистая комедия, но в спектакле будут и очень красивые лирические сцены. Думаю, эта история у многих зрителей найдет отклик, это все ситуации из жизни…»

Анна Гученкова:

«Нам безумно приятно быть материале и музыке «Дня влюбленных». Она очень позитивная, в ней столько энергии, что она нас заражает. Как бы ни было иногда тяжело, уходит много времени, но мы все равно заражаемся этим позитивом от музыки. Ну и, конечно, сама по себе история близка многим. Она найдёт отклик в сердцах очень многих зрителей. Мюзикл о паре, которая готовится к свадьбе, и о том, через какие сложности проходят герои, ведь они настолько они разные. И в этом конфликте они забывают о главном – о любви, которая может преодолеть все преграды. И это самое главное! Ребята, не зацикливайтесь на конфликтах, ищите компромиссы, смотрите на любимых с открытыми глазами, не надо искать ничего лишнего. Просто наслаждайтесь и позволяйте себе иногда даже идти на жертвы ради любимых людей!»

Владислав Юдин:

«У нас получается просто замечательный мюзикл: очень весёлый, позитивный, со знакомыми для многих жизненными ситуациями. И каждый зритель, находясь за столиком, вынесет для себя какой-то урок и обязательно вспомнит веселую историю из жизни. Это касается каждого, кто был в паре и в процессе подготовки к свадьбе. Я советую всем обязательно пойти на этот спектакль, потому что мы, актеры, сами получаем в процессе репетиций от него огромное удовольствие. Думаю, это передастся зрителям. Это всегда огромная радость для людей творческой профессии – встретиться друг с другом после долгого перерыва. Мы очень соскучились по работе и по своим друзьям. И теперь хочется сделать что-то большее, появилось столько сил и желания после перерыва! Поэтому в этот мюзикл будет вложена вся наша энергия, накопленная за время самоизоляции!»