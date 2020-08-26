Штаты угрожают мстить за Навального

«Оскорбительные обвинения»

В ходе прошедших в Москве 25 августа российско-американских консультаций с первым заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом был затронут вопрос о Алексее Навальном, сообщает департамента информации и печати МИД России в комментарии по итогам переговоров. Как говорится на сайте ведомства, американская сторона заявила, что «в случае подтверждения версии об его отравлении как оппозиционера, Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».

Обратив внимание собеседника на недопустимость голословных обвинений, в МИД подчеркнули, что российское руководство выступает за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего. «Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей», — говорится в комментарии.

«При этом внимание американского собеседника было обращено на подозрительную поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об умышленном отравлении Алексея Навального. Неизбежно возникает вопрос — кому это выгодно? Российскому руководству — явно нет. Более того, мы вновь напомнили о нашей готовности открыто, непредвзято и с реально установленными фактами на руках рассмотреть не только данный конкретный случай, но и так называемые «дела А.В.Литвиненко и Скрипалей», о которых сейчас вновь дружно и как по команде вспомнили западные СМИ», — подчеркнули в МИД.

Удар по рублю

Возвращение в поле зрения участников рынка России санкционной угрозы способно значительно повлиять на рубль, уверен управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко. В частности, с момента отравления Алексея Навального пара USD-RUB прибавила 3%, а EUR-RUB выросла на 2,8%. Во вторник евро достиг исторических максимумов в районе отметки 89,40.

Санкционная повестка означает новый виток осторожности относительно рубля и российских долговых рынков — наподобие того, что мы видели в 2014-2015 годах, уверен аналитик. Новые санкции со стороны США, а возможно и ЕС, могут касаться ограничений на работу нефтедобывающих компаний и введения в эксплуатацию «Северного потока-2». Кроме того, могут быть объявлены персональные санкции против ряда российских чиновников. Стоит отметить, что на российские рынки также давит тревога по поводу ситуации в Беларуси и возможной роли России в происходящем. Кроме того, ранее у Минфина уже были проблемы с падением спроса на ОФЗ на фоне отсутствующего спроса на нефть и рисков победы Байдена.

Вероятно, предполагает Алексей Кириенко, ухудшение ситуации заставит изменить подход Банка России к монетарной политике. Дестабилизация валютного и долгового рынка может перечеркнуть планы новых смягчений. Более того, в случае дальнейшего роста евро и ослабления рубля к доллару ЦБ может вернуться к валютным интервенциям и повысить ставку на следующем заседании. Если ЦБ останется на стороне экономики, а не рубля, это может привести к девальвации валюты, как это произошло в Турции.

Перспектива «адских санкций»

Новые антироссийские санкции могут стать вполне реальной и серьёзной угрозой, уверен главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Речь идёт, например, о мерах, которые уже предлагались в Конгрессе США и получили название «адских санкций». Это ограничения вплоть до запрета для вложений в российские гособлигации. Блокировка для российских компаний и госорганов внешнеэкономических расчётов в долларах и фактический арест долларовых активов российских госбанков. Такие меры были бы очень чувствительны для России.

Запрет расчётов в долларах, которые идут через корсчета в американских банках, технически осуществим, полагает эксперт. И он может резко ударить по международной торговле России, поскольку основная часть внешнеэкономических операций ведётся в долларах. Но всё же данная мера вряд ли будет реализована. Поскольку из-за неё пострадают и западные , в том числе американские и европейские экспортёры и импортёры, а также потребители.

Запрет на вложения в ОФЗ сейчас также стал бы крайне болезненным для нашей страны, продолжает аналитик. Более значимым, чем в 2018 г., когда он обсуждался и не был принят. Сейчас, в отличие от 2018 г., бюджет России дефицитный, поступления от экспорта углеводородов сильно упали. В таких условиях внешние займы — один из основных способов покрытия дефицита. Вероятность данной меры выросла. В прошлом она была не в интересах самих американских инвесторов, поскольку доходность ОФЗ доходила до 9% в 2018 г. Сейчас она сократилась до 6-6,2%, и есть не менее надёжные бумаги других развивающихся рынков с более высокой доходностью.

Вероятность принятия «адских» санкций возрастёт в случае, если президентом станет Джо Байден. Он более негативно относится к российскому руководству, чем Дональд Трамп, во многом сдерживавший Конгресс от ужесточения санкций. Победа Байдена, кроме того, может сопровождаться увеличением доли демократов в Конгрессе в противовес республиканцам. Демократы же и выступали инициаторами жёстких мер.

И, пожалуй, самым негативным для России стало бы эмбарго на продажу нефти и газа, полное или частичное, полагает Марк Гойхман. Например, санкции против российских её продавцов и иностранных покупателей. И эта мера в прошлом упоминалась, но всерьёз не предлагалась. Во многом потому, что в мире был высок спрос на нефть, и без России возник бы её ощутимый дефицит. Но и здесь ситуация поменялась за эти пару лет. Потребность в нефти упала из-за пандемии, наблюдается избыток предложения. В свою очередь, американские нефтяники нарастили добычу и экспорт, и сейчас им нужны новые рынки сбыта. Поэтому ограничения для российского экспорта «чёрного золота» стали бы и экономической поддержкой сланцевиков США, и не такими негативными для рынка, как раньше. То же касается американского экспорта СПГ в Европу и Азию в противовес российскому газу.

Принятие подобных мер нанесло бы действительно «адский» удар по российской экономике, по жизненно важным для неё сферам, заключает Марк Гойхман. Это обрушило бы доходы страны, бюджета, рынок заимствований, возможности финансирования расходов. Доллар в таком случае был бы способен взметнуться выше 100 руб.

Остаётся надеяться, что всё же до этого не дойдёт.