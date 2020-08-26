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Нефть вышла на пятимесячный максимум благодаря Лауре

Москва, 26.08.2020
#Нефть
#Экономика
  • Нефть вышла на пятимесячный максимум благодаря Лауре

EPA

Ураган в Мексиканском заливе с романтическим женским именем Лаура стал главной причиной повышения цен на нефть до максимума пятимесячной давности. Фьючерсы в Нью-Йорке выросли во вторник на 1,7% из-за Лауры, которая прибудет на южное побережье США в Мексиканском заливе (штаты Луизиана и Техас), где находятся главные американские нефтеперерабатывающие предприятия, уже вечером в среду или, в крайнем случае, утром в четверг. К тому времени ураган может иметь третью категорию по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.

Скачку цен на нефть также способствовали ряд недавних исследований, говорящих о том, что спрос на энергоносители в Америке постепенно восстанавливается.

Из-за урагана сейчас недоступны для рынков более 84% нефти из Мексиканского залива. Кроме этого, не работают НПЗ мощностью почти 3 млн б/с.

По данным Американского института нефти, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,52 млн баррелей, а бензина – на 6,39 млн баррелей. Это пятная неделя подряд снижения запасов в Америке.

Ураган Лаура может привести к закрытию от 10-12% мощностей американских НПЗ более чем на шесть месяцев, предупреждают специалисты по моделированию поведения ураганов из Enki Research.

Однако нынешний ураган, скорее всего, все же окажет краткосрочное воздействие на нефтяные цены. Уровень потребления пока остается неопределенным из-за неясного поведения пандемии коронавирусной инфекции.

Спрос на бензин в главных развитых странах застрял приблизительно на уровне на 10-15% ниже прошлогоднего. Очень сильно отстает спрос на авиатопливо.

«Последствия урагана будут краткосрочными»,- уверен Джун Иноу, экономист из Исследовательского института Мизухо.

Цены на нефть вероятно продолжат расти, считает он, но цена барреля нефти марки WTI едва ли превысит в этом году 50 долларов.

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